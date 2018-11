Az orosz szolgálatok a brit vízumrendszerbe is bejutottak

Egy orosz informatikus azt állítja, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat megkérte őt, hogy nyújtson titkos, "backdoor" behatolási lehetőséget abba a rendszerbe, amely oroszoknak állít ki vízumot a Nagy-Britanniába való beutazáshoz, írja a BBC.

Az állítólagos szivárogtató jelenleg menedékjogért folyamodik az USA-ban. Eredetileg aBellingcat oknyomozó portálnak nyilatkozott, akik megpróbálták ellenőrizni az állításait, majd az erről szóló cikket pénteken publikálták.

A BBC is beszélt az emberrel, aki nem akarta elárulni a nevét. A BBC azt írja, lehetetlen egy csomó állítást ellenőrizni a sztoriban, de a történet egybecseng azzal, ahogy az orosz szolgálatok dolgoznak. Egyelőre nem egyérteImű, hogy az egész ügy összefügg-e a Szkripal-üggyel, amelyben orosz ügynökök utaztak Salisburybe márciusban, feltehetően valódi vízummal, hogy megmérgezzék Szergej Szkripal kettős ügynököt.

A mostani sztorit kiszivárogtató férfi, aki Vagyim álnéven szerepel, a TLScontact nevű cégnél dolgozott, ami konzulátusoknak nyújt informatikai hátteret a vízumkibocsátáshoz, például a briteket illetően ez küld adatokat Londonba, ahol a végső döntést meghozzák.

Vagyim Kínában dolgozott, megházasodott, majd 2015-ben visszaküldték Moszkvába, de a családja visszautaztatása már nehézségekbe ütközött. Vagyim szerint ez is az FSZB műve volt, hogy így zsarolják őt az együttműködésre. 2016-ban megkereste őt valaki, aki azt mondta, elintézi a problémás ügyeket, cserébe működjön együtt az FSZB-vel. A titokzatos idegen a TLScontactról akart információkat. Vagyim ezeket odaadta, majd nem sokkal később behatolást észlelt a rendszerbe. Ezután állítása szerint megpróbálta elhagyni Oroszországot, de megállították és figyelmeztették őt.

Jelentenie is kellett bizonyos emberek vízumkérelméről. Szerinte ez az egész azért volt, hogy az FSZB információkhoz jusson egyrészt a kérelmezőkről, másrészt, hogy feltérképezze, mi alapján adja meg Nagy-Britannia a vízumokat. A FSZB azt is kérte, hogy a brit konzulátus vízumközpontjához adjon egy illegális belépési lehetőséget nekik Vagyim. A férfi végül 2016 szeptemberében hagyta el az országot, állítása szerint anélkül, hogy a "kérést" teljesítette volna. Amerikába repült, és politikai menedékjogot kért. Emellett a brit elhárítást, az MI6-et és a moszkvai brit követséget is megkereste, de sikertelenül, mint ahogy a TLScontact sem reagált a megkeresésére.

A BBC emlékeztet, hogy 2018 márciusában két orosz férfi utazott be az országba valódi vízummal, amit azonban hamis dokumentumokra kaptak meg, és mérgezték meg a gyanú szerint Szergej Szkripalt. Azt nem tudni, van-e bármi összefüggés Vagyim állításai és a Szkripal-ügy között.