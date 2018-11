Theresa May szerint akkor sem menne könnyeben a Brexit, ha ő félreállna

A brit miniszterelnök szerint nem könnyítené meg a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló tárgyalásokat az sem, ha új vezető kerülne a kormány és a kormányzó Konzervatív Párt élére - írja az MTI.

Theresa May, aki a Sky News brit hírtelevízió vasárnapi interjúműsorának vendége volt, hozzátette: az ő esetleges eltávolítása nem változtatná meg a parlamenti arányokat sem. Egy esetleges vezetőváltás viszont bizonytalanságot teremtene, beleértve azt is, hogy munkahelyek válnának bizonytalanná, emellett a további Brexit-tárgyalások és az egész Brexit-folyamat késedelmének, elakadásának kockázatával is járna - mondta a brit kormányfő.

A kormányfő úgy tudja, nem gyűlt össze a szükséges számú kérvény a keményvonalas tory Brexit-tábor által ellene tervezett bizalmatlansági szavazás kiírásához.

A Konzervatív Párt szabályzata szerint a bizalmatlansági szavazáshoz az szükséges, hogy az alsóházi tory frakció legalább 15 százaléka - 48 képviselő - ezt kezdeményezze.