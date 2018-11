Most már Moszkva szerint is megölték Magnyitszkijt, csak valaki más tette

Váratlan fordulatot vett Moszkva Szergej Magnyitszkij halálának ügyében. Az orosz rendőrséget milliárdos adócsalással megvádoló könyvvizsgáló előzetes letartóztatása alatt halt meg, ami Oroszország elleni amerikai szankciók bevezetését vonta maga után. Az orosz fél mindvégig visszautasította, hogy a halála után is elítélt Magnyitszkij halála gyilkosság lett volna. Most már azonban igen, igaz a gyilkossággal nem az orvosi segítséget elszabotáló büntetés-végrehajtást vádolja – ellentétben a szankciókat bevezető Egyesült Államokkal, amely bírókat, ügyészségi dolgozókat is felelősnek tart – hanem épp azt az amerikai-brit üzletembert, aki létrehozta Oroszország egyik legnagyobb befektetési alapját – a Hermitage Capitalt – amelynek védelmében Magnyitszkij fellépett a hatóságokkal szemben.

Bill Browder kalandos oroszországi életét a kiutasítás zárta le. A Putyint elnökké választása után még üdvözlő, később ellenségévé lett üzletembernek azonban még sikerült véghezvinnie, hogy az alap által kezelt milliárdos vagyont kimenekítse Oroszországból. Erről az Indexnek is beszélt egy interjúban.

Most látják, hogy méreg lehetett

Oroszország eddig adócsalásért vonta volna felelősségre Browdert – távollétében kilenc évre elítélték –, de most újabb vádpont merült fel ellene: Magnyitszkij megöletése. Emiatt Oroszország ismét nemzetközi körözést ad ki az üzletemberre, és zár alá helyezné a vagyonát is. Ebbe a közvetve, céghálókon keresztül hozzá tartozó érdekeltségek is beletartoznak, Svájctól Cipruson át Litvániáig – idézte a Newsru.com a az orosz ügyészséget.

Magnyitszkij ugyan kilenc éve halott, az orosz ügyészség azonban valamiért csak most döbbent rá, hogy a férfit alumíniumot is tartalmazó méreggel betegíthették meg, ez okozta természetesnek látszó, veseelégtelenséggel járó halálát. Az ügyészség szerint Browder azután döntött Magnyitszkij megöléséről, hogy a könyvvizsgáló már megtette provokatív feljelentését, amelyben a rendőrséget és az ügyészséget vádolta meg azzal, hogy visszaélve a Hermitage Capitalsnál lefoglalt cégpapírokkal saját zsebre vitték végig az adó visszaigénylését, amit aztán az alapra fogtak.

A Magnyitszkij feleségét és gyerekét mai napig támogató Browder szerint az újabb vádak összefüggésben állnak azzal, hogy az Interpol élére egy orosz hivatalnok kerülhet – a választás szerdán lesz, esélyese Alekszandr Prokopcsuk vezérőrnagy – és ezzel is jelzik, hogy a világ végéig is elmennek érte.

Az újabb vádak beleilleszkedhetnek a Szergej Szkripal angliai megmérgezése miatt életbe lépett nemzetközi szankciókra adott válaszlépésekbe, de Moszkva visszautasítja, hogy a briteknek szivárogtatott egykori orosz katonai hírszerző ügye – amely London szerint bizonyíthatóan az orosz titkosszolgálat sikertelen likvidáló akciója volt – kapcsolatban állna Moszkva legújabb felismerésével Magnyitszkij halálát illetően.