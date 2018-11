Milliókra bírságoltak egy orosz ellenzéki hírportált

Egy moszkvai bíróság kedden másodfokon is jóváhagyott ítéletében több mint 22 millió rubel, vagyis körülbelül 94 millió forint pénzbírsággal sújtotta a The New Times nevű ellenzéki hírportált, hivatkozik az MTI orosz hírügynökségekre.

A hírportált azzal gyanúsítják, hogy egy "külföldi ügynökként" bejegyzett szervezettől kapott pénzügyi támogatást, és nem jelentette a hatóságok felé.

Jevgenyija Albac főszerkesztő a bírósági tárgyaláson politikai indíttatású ítéletnek nevezte a döntést. Mint mondta, a sajtót sújtó, Oroszországban szokatlanul magas bírsággal el akarják hallgattatni a The New Timest. "Sokáig várhattok erre!", mondta erről Albac. A főszerkesztő már az első fokú ítéletnél adománygyűjtésbe kezdett – akkor 25 millió rubelnyi büntetést kaptak –, hogy ha jogerőssé válik az ítélet másodfokon, akkor ki tudják fizetni a büntetés összegét. Bejelentette, hogy kész az ügyével egészen a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságáig (EJEB) is elmenni.

A megállapított pénzbírság egyébként az Oroszországban külföldi ügynökként bejegyzett, szabad sajtót támogató alapítvány által folyósított támogatás összegének felel meg.

A The New Times leginkább a Kreml-kritikus politikai elemzők megszólaltatása révén ismertté. Az internetes lap nyomtatott verziója 2017-ben szűnt meg pénzhiány miatt. Megfigyelők szerint az orosz hatóságok az utóbbi időben a többi között működést ellehetetlenítő pénzbírságok kiszabásával próbálják akadályozni az orosz ellenzék tevékenységét.