Putyin: Ne picsogjon Európa, ha védekezünk

Csütörtökön is beszélt a rászabott formátumban az újságírókkal az orosz elnök. Vlagyimir Putyin 14. alkalommal tartja meg az akár több mint négy órás sajtókonferenciát, ahol az orosz és a nemzetközi sajtó képviselői a legkülönbözőbb módon próbálják magukra felhívni a figyelmet a kérdés erejéig. A műfaj kizárólag Putyiné: amíg 2008 és 2012 között Dmitrij Medvegyev volt az elnök, ilyen sajtótájékoztatók nem voltak.

Így csak Putyin részesült abban a meglepetésben, hogy egy újságírónő plátói szerelmet vallott neki:

Más csak újságírónak álcázta magát és valójában egy halkombinát vezetője volt, aki az ágazat problémáit akarta ilyen módon az elnök tudtára adni – idézte fel válogatásában a Ria Novosztyi, emlékeztetve arra az újságíróra is, aki térsége kvász italát is reklámozta és kissé ittasnak is tűnt:

Ahogy évek óta szokott, nagyjából 1700 újságíró akkreditálta magát, hivatalosan nincs előre megadott korlát a kérdések idejére témáira, bár gyakran kedélyes beszélgetésekbe fulladnak a kérdések, azért az üzenetet, amit az elnök fontosnak tart, mindig el tudja juttatni: 2014-ben a visszacsatolt Krím, 2015-ben Szíria, 2016-ban a gazdasági sikerek, tavaly a külpolitika dominált.

A magyar idő szerint tíz órakor indult sajtótájékoztatón Putyin gyorsan a közepébe vágott:

A GDP 1,7 százalékos növekedéséről számolt be, ezen belül az ipari termelés az év végéig várhatóan eléri 3 százalékos növekedést.

Az infláció 4,1 körül lesz, munkanélküliség rekord alacsony, 4,8 százalék.

A kereskedelmi többlet tavaly 115 milliárd dollár volt, idén az év végéig elérheti a 190 milliárd dollárt.

Nőtt 437 milliárd dollárról 464 milliárdra az ország arany- és valutatartaléka.

A szövetségi költségvetés a GDP 2,1 százalékának megfelelő többletet mutat.

A nyugdíj átlagosan 14 ezer rubelre nő, rubellel lesz magasabb, mint tavaly – ez így is csak 63 ezer forintnak felel meg, mégis sikerként adható elő. A születéskor várható élettartam idén 72,9 év, ami nem túl magas – különösen a férfiaké alacsony – de nőtt tavalyhoz képest is.

A gyorsan elmondott adatok után rátértek az újságírói kérdésekre.

Helyi érdekű kérdések mellett – novoszibirszki infrastruktúra, 20 éve bezárt volgográdi katonai iskola újranyitásának lehetősége – hamar rátértek a nemzetközi kérdésekre is:

Az állami tévé újságírójának felvetésére Putyin elmondhatta, hogy sajnos nő az atomfegyvereke bevetésének veszélye. amiről az Egyesült Államok tehet, hiszen több szerződésből is kilépett, amely az elnök szerint biztosította a háborútól óvó egyensúlyt.

Kilépett az Egyesült Államok a rakétaelhárító rendszerek korlátozását előíró szerződésből, amire kénytelenek voltunk reagálni. Kilépnének a kis- és középhatótávolságú rakéták korlátozásából is.

Ha ezek Európába kerülnek, mit tegyünk? Igen, reagálni fogunk, csak akkor majd ne csipogjanak Európában. Nem előnyre, hanem egyensúlyra törekszünk.”

Putyin szerint a kis erejű atomfegyverek rendszerbe állításának veszélye is fenyegető. „Globális atomkatasztrófához vezethet”, mert ezek bevetésétől kevésbé tartanak, mivel nem jelent teljes megsemmisülést. „Remélem az emberiségnek elég józan esze van ahhoz, hogy ezt a helyzetet elkerüljük.”

Az amerikai elhárító rendszerek európai területen való elhelyezése "Aggaszt minket. Ez valójában nem védelmi rendszer. Igazából az amerikai atomarzenál erejét növeli, hiszen összehangoltan működnek a támadórendszerekkel. Nincsenek illúzióink.”

Putyin arra is kitért, hogy Oroszország érdekelt a békeszerződés aláírásában Japánnal (ez formálisan a II. világháború befejezése óta nem létezik, a rendezetlen területi vita miatt, miután Japán szerint a Kuril-szigetek déli csücske jogszerűtlenül van orosz fennhatóság alatt.) "A helyzet nem természetes. Nem csak azért kell a megállapodás, mert valamire van szükségünk Japántól gazdasági területen. Azok a kapcsolatok lényegében fejlődnek így is. De a helyzet teljes normalizálásában mindkét fél érdekelt."

Botrányt akar?

– kérdezte Putyin egy ukrán újságírótól, aki azért így is szót kapott.

"Nem lesz botrány, nem volt eddig sem" – válaszolta az újságíró, aki szerint Putyin beavatkozik Ukrajna választásába – "ahogy tette az amerikai választáson is" –, amikor Petro Porosenko elnök és az elnökjelöltek választási esélyeit latolgatja. „Mennyibe kerül Donyec-medence fenntartása" – kérdezte az oroszbarát szakadárállamok támogatása kapcsán. "Ön tart az atomháborútól, de közben készül a háborúra NATO-val, és civileket lövet?"

Putyin szerint a támogatást fenntartja Oroszország, hogy Kijev ne akarja erővel megoldani a kérdést. Egyébként is, Ukrajna húzott fel gazdasági blokádot a szakadár területek köré, miközben sajátjának tekinti a területet – mondta az elnök, aki szerint addig lesz rossz a viszony Kijev és Moszkva között, amíg az ukrán hatalomban russzofóbok lesznek, akik nem ismerik fel Ukrajna népének érdekeit. "A gazdasági kapcsolatok ennek ellenére fejlődnek, mert ezek a kapcsolatok természetesek. Ez lesz a döntő a későbbiekben is" – mondta Putyin, aki szerint később fogolycserékről is szó lehet, így – ha lebonyolítják a büntetőeljárást – ez is sorra kerülhet a Kercsi-szorosban elfogott ukrán katonák esetében.

Fekete ruhás hölgy, tábla nélkül

Dmitrij Peszkov szóvivő egy "figyelemfelkeltő" fiatal hölgyre mutatott, aki már azzal is feltűnést keltett, hogy nem mutatott fel táblát kérdéssel. Az újságírónő a 20 százalékra felemelt áfa, a növekvő rezsiköltségek és a gazdasági sikerek között feszülő ellentmondásra kérdezett rá.

Putyin szerint nincs ellenmondás: az áfa van, ahol magasabb, ráadásul több területen, – gyógyszerek, gyermekekhez kötődő termékek egy részénél – kedvezmények is vannak Oroszországban. A magas áfára szükség van azért is, hogy az orosz gazdaság egyoldalú szerkezetének átalakítását célzó nemzeti programokra többletforrás legyen – mondta.

Egy másik kérdés kapcsán megjegyezte: elégedett Dmitrij Medvegyev kormányfő munkájával, a gazdasági gyarapodás meggyőző mutató – ha voltak csökkenések, azok külső okokra voltak visszavezethetők – és bízik a kormányban a nemzeti programok megvalósítását illetően.

Nem lesz orosz szocializmus

„A lakosság 66 százaléka nosztalgiával tekint a Szovjetunióra. Lehetséges Oroszországban a szocializmus restaurációja?” – kérdezték, mire Putyin gyorsan válaszolt: " A mai társadalmi viszonyok között ez lehetetlen, persze a bizonyos a szociális rendszer bizonyos elemei fenntarthatók. A szociális különbségek csökkentése, az egyenlő feltételek megteremtése az oktatásban, egészségügyben bizonyos mértékig lehetséges, „ezen dolgozunk is”. „De alapvetően s szocializmus mégis arról szól, hogy többet költ, mint amekkora a bevétele.”

A Chicago Tribune felidézte, hogy szerdán Donald Trump bejelentette az amerikai erők kivonását Szíriából. Az elnök szerint győztek az ISIS ellen. Ezt hogyan értékeli?

„Alapvetően egyetértek, sikerült érdemi eredményeket elérnünk a terrorizmussal szemben, de meg van a veszélye annak, hogy ezek az erők átszivárognak például Afganisztánba. Ez mindenkinek veszélyt jelent. De Donaldnak igaza van. Ami az amerikai erők kivonását illeti, nem tudom, mit jelent. 17 éve szó van az erők kivonásáról Afganisztánból is, nem történt meg. Jeleit Szíriában sem látjuk, de lehetséges, hogy sor kerül rá.”

Mikor házasodik?

"Rendes emberként egyszer meg kell tennem" – válaszolta a bulváros Lifenews.ru kérdésére Putyin, aki jónéhány éve elvált az azóta már férjhez is ment feleségétől. Putyin nem válaszolt arra, ki lenne az elnök felesége, így nem került elő ismét Alina Kabajeva egykori olimpiai bajnok tornász neve, akivel az orosz sajtó korábban sokszor hírbe hozta az elnököt, azt sejtetve, hogy közös gyerekeik is vannak. (A Moszkovszkij Korreszpongyent hír közlése után meg is szűnt, bár tulajdonosa azt állította, pusztán gazdasági okai voltak a bezárásnak, nem az, hogy a hivatalosan csak 2013-ban elvált Putyinról 2008-ban azt terjesztették, elvette Kabajevát.)