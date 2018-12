Orbán a Kreml jókívánságainak első körébe került

Elküldte az orosz elnök nemzetközi jókívánságait, de a Kreml hivatalos oldalán megjelent, országonként megcímzett üzenetekből sokan kimaradtak, Magyarország azonban nem. A levélen belüli sorrendet sajnos egyszerűen az orosz abc határozta meg, így nem alkalmas arra, hogy Oroszország nemzetközi prioritásaira vonatkozóan vonjunk le belőle következtetéseket.

Csak majdnem első a FÁK

A sorrend azért így is beszédes, Vlagyimir Putyin ugyanis egy el nem ismert köztársasággal kezdte a felsorolást: a hivatalosan Grúziához tartozó, de Oroszország által egyoldalúan önálló államként elismert Abházia vezetője kapott jókívánságokat. Utána a Független Államok közösségének országai következtek: Azerbajdzsán, Belarusz, és sorban a tagok, a sor végén Türkmenisztán azzal fért be, hogy az orosz elnök nagyra méltatta a gázalapú posztszovjet személyi kultuszt meghonosított közép-ázsiai ország és Oroszország között nemrég kötött stratégiai megállapodást. A sort – ismét az orosz abc-sorrendnek megfelelően – ismét egy el nem ismert köztársaság, az Abháziához hasonló helyzetben lévő Dél-Oszétia zárta. A két el nem ismert köztársaság megjelenése a FÁK-országokról szóló részben sokatmondó, tekintettel arra, hogy a FÁK tagjai sem ismerik el függetlenségüket – még az elvileg szoros kapcsolatban lévő, de mostanában a gáz megdrágítása miatt Moszkvára megint épp neheztelő Alekszandr Lukasenko vezette Belarusz sem.

Mit kíván a magyar nemzetnek?

Az orosz terminológiában a volt Szovjetunió jelentette "közelkülföld" után már a "távolkülföld" jött, orosz abc-sorrend szerint, így Orbán Viktorral "Vengrija" eléggé előre került, közvetlenül az Egyesült Királyság mögé, merthogy az egyébként rossz viszonyban lévő London is kapott üdvözletet, Putyin a brexit említése nélkül kíván virágzó jövőt a szigetország népének.„Az orosz-magyar kapcsolatokban jelentős fejlődést sikerült elérni, új szintre lépett az együttműködés, az elnök aláhúzta, hogy ennek folytatódásában bízik, az együttműködés szorosabbra fűzésével más területeken is” – állt a Kreml hivatalos oldalán. Paksot Putyin külön nem említette, ami érdekes, mert a Törökországnak küldött üzenetben szót ejt az akkuyui atomerőműről.

Orbán egyébként épp ott vendégeskedik, ahová a Putyin szintén küldött jókívánságokat: a leköszönő és a beiktatása előtt álló brazil elnök a BRICS-en keresztüli orosz-brazil kapcsolatok további fejlesztésének reményét kapta az orosz elnöktől. (Az országcsoport mindegyike, így Kína mellett India és Dél-Afrika is kapott üdvözletet.)

A sorban volt még Vietnam, Kína, Monaco, Németország, Olaszország Finnország, Csehország, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Dél-Korea, Japán. Utóbbi a II. világháború vége óta jegelt, de létező területi vita miatt fontos, bár a nyilatkozatokon túl nincs jele annak, hogy a vitát rendezni lehetne – hogy végre békeszerződést is kössön a két ország 73 év után.

Az orosz abc szeszélyei révén az Egyesült Államok és Törökország vezetői is egymás mellé kerültek a jókívánságlistán. Donald Trumpnak Putyin azt üzente, hogy a két ország kapcsolata meghatározó eleme a világnak, ezért Oroszország nyitott a párbeszédre. Recep Tayyip Erdogan levelében Putyin konkrét projektekre is kitért, akkuyui atomerőmű, gázipari együttműködés és a szíriai rendezés. A szíriai elnöknek, Bassár el-Aszadnak pedig az ország függetlenségét, a terrorizmus elleni harc folytatásának ígéretét küldte.

Foci igen, Brüsszel nem

De fontos az is, ki maradt ki:

Jókívánság nélkül maradt Észak-Korea is – elvégre Kim Dzsongun nem ment el Moszkvába egyik május 9-én sem, és nem merült fel, hogy Trumphoz hasonló találkozót tartanának, pedig orosz diplomáciai jelzések szerint ezt a Kreml nem bánta volna –, nem meglepő módon nincs benne Ukrajna, kimaradtak a balti államok, Lengyelország, Szlovákia, az egykor partnernek tekintett Macedónia – bár a Magyarországon befogadott Nikola Gruevszki nem váltotta be a Kreml reményeit –, a NATO-hoz csatlakozott Montenegro sem kapott üdvözletet, nincs ott a semleges Svédország, az EU-n kívüli, de NATO-tag és Oroszországgal szomszédos Norvégia, sem Franciaország, sem a Benelux-államok és

nem kapott a jókívánságokból az Európai Unió sem, miközben Putyin a Fifa vezetésének küldött üdvözletet.

Igaz, az utóbbi nélkül sosem lett volna Oroszországban futball-vb, Brüsszeltől meg csak szankciók jöttek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság is kapott, elvégre a szervezettől kapta meg Oroszország a téli olimpia lehetőségét Szocsiban.

Európa csak a Németországnak küldött üzenetben van jelen. Putyin az államfőnek és Angela Merkelnek is címezte üzenetét, kifejtve, hogy a két ország kapcsolata meghatározó Európa számára is. A németek egyébként még egy külön csoport levelében is megjelentek. Putyin ugyanis néhány volt vezetőnek is küldött üzenetet, többek között Silvio Berlusconinak, Romano Prodinak, Nicolas Sarkozynek és Gerhard Schrödernek, aki egyébként is – ahogy az orosz sajtó becézte – a legmagasabb rangú vendégmunkása Oroszországnak, hiszen az orosz gázt közvetlenül Németországba juttató Északi Áramlat létrehozásában aktív szerepet játszott, jelenleg a Rosznyefty igazgatótanácsának tagja. És egyébként is, a volt szociáldemokrata német kancellár karácsony előtt nekiment Washingtonnak is, kifogásolva, hogy az Egyesült Államok meg akarja akadályozni az Északi Áramlat gázvezeték további bővítését, ami szerinte Európa érdekei ellen való – amiben lehet igazság, más kérdés, hogy az Északi Áramlat támogatása és a Déli Áramlat német ellenzése már nem annyira EU-s, mint inkább német szempontokat sugall, de ez is magyarázza, miért Berlin és nem Brüsszel kapott jókívánságokat Putyintól.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor Budapesten 2017. február 2-án. Fotó: Ajpek Orsi / Index.