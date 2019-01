Több mint 600 kilométeres női élőlánc egy templomért

Több tízezer indiai nő formált kedden mintegy 600 kilométer hosszú élőláncot az ország déli részén fekvő Kerala államban. A céljuk az volt, hogy támogatásukról biztosítsák az indiai legfelső bíróság döntését, amely feloldotta a szülőképes korú nők belépési tilalmát a dél-indiai Kerala államban található Szabarimala hindu templomba.

India legmagasabb szintű igazságszolgáltatási fóruma szeptember végén alkotmányba ütközőnek minősítette és feloldotta a nőkre vonatkozó belépési tilalmat a Szabarimala templomba. A szülőképes korú nők évszázadokon át nem léphettek be a hegytetőn fekvő ősi hindu szentélybe – írja az MTI. A Nők fala nevű tüntetést támogatta Kerala állam baloldali kormánya is, számos kormánytag személyesen állt be az élőláncba.

A legfelsőbb bíróság döntése ellenére konzervatív hindu csoportok többször is megakadályozták a nőket a belépésben, és összecsaptak a helyszín biztosítására kivezényelt rendőrökkel, miközben kárt tettek autókban és buszokban.

Az alkotmánybíróság szeptember végi döntése ellen több mint egy tucat petíciót nyújtottak be. A legfelsőbb bíróság öttagú alkotmánybírósági tanácsa január 22-én tárgyalja a 49 kérelmet a legfelsőbb bíróság korábbi döntésének felülvizsgálatára.

A bőség istenének, Ajappának szentelt templom nők általi látogatására vonatkozó korlátozás hívei, valamint a szentély papjai azzal érvelnek a gyakorlat mellett, hogy az a cölibátus egyik záloga, valamint az Ajappának szentelt rítusok szükséges velejárója. A templom szerzetesei, az istenséghez hasonlóan, önmegtartóztatóak, és nem élnek nemi életet. Számos hindu közösségben ráadásul a menstruáló nőket tisztátalanoknak tartják, ami korlátozásokat von maga után a vallási gyakorlatokban.