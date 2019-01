Három méter hó esett az Alpokban, több turista nem tud lejutni a hegyről

A hóesés általában jól jön, ha az ember síelni készül, de az osztrák időjárásnak az év elején sikerült túllőnie a célon: akkora havazás volt az Alpokban, hogy nem hogy síelni nem lehetett, de egyeseknek kényszerből meg kellett hosszabbítaniuk az üdülésüket, mert nem tudtak lejutni az egyik síparadicsomból.

6 Galéria: Méteres hó az AlpokbanFotó: Olvasónk, Levente / Index Galéria: Méteres hó az Alpokban (Fotó: Olvasónk, Levente / Index)

Egyik olvasónk küldött videót és képeket a Tauplitz síközpontban lévő hóhelyzetről. Deák Levente 1600 méteren, Tauplitzalmon tartózkodik a családjával. A szállásukat hószánnal érték el, 10 kilométeres hegyi út vezetett fel.

"Amikor mi érkeztünk, január harmadikán, akkor volt 1,5 méter hó. Ez még kezelhető volt, de kettő nap alatt nagyjából újabb 2 méter érkezett. Az már sok" – mesélte el. Próbálkoztak megtisztítani az útvonalakat a hótól, de mivel megállás nélkül szakadt, nem volt hová tolni.

Három méter körüli a hivatalos hóvastagság a hegyen, és ez általánosságban jellemző az Alpok síközpontjaira, a többnapos havazás szinte mindegyiket érintette. A lavinaveszély majdnem mindenhol állandó.

Síelni nem is lehet ekkora hóban, árulta el olvasónk. Sőt, néha már az is problémát okoz, hogy a síközpont területén közlekedjenek, ahogy ez az Indexnek elküldött videón is látszik.

Az Alpok északi oldalán egyre több utat zárnak le a hóhelyzet miatt, több ezer embert, rengeteg turistát vágott el a havazás külvilágtól. A helyzet nem javul érdemben, és az előrejelzések szerint a térségben folytatódhat a havazás.