Hatvanan is meghalhattak, amikor felrobbant egy tartálykocsi Nigériában

Az ország délkeleti részén, az olajban gazdag, de nagyrészt bűnszervezetek által uralt, kaotikus Niger-deltánál borult fel egy tartálykocsi szombat reggel, a tragédia a kiömlött olaj feltakarítása közben történt. Szemtanúk szerint a szivattyú áramgenerátora okozhatta a robbanást.

Breaking: Massive Explosion Hits Cross River, Many Burnt To Death (Photos): The scene of the explosion. Source: Channels TVSeveral lives have been lost in Cross River state after a petroleum tanker went in flames at Odukpani Local Government Area of the… https://t.co/eeyhDZdWNU pic.twitter.com/Bki9DvkEGG