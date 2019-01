Robbanás Párizs belvárosában

Cikkünk frissül...

Robbanás történt Párizs belvárosában, autók és épületek rongálódtak meg. Az esetről több kép is megjelent a közösségi médiában, ezeken az látszik, hogy egy épület gyakorlatilag teljesen kiégett. A környező üzletek ablakai kitörtek, hét-nyolc parkoló autó is megrongálódott.

Az eset a francia főváros kilencedik kerületében történt a Rue De Montyon környékén.

A Le Figaro szerint egy pékség gyulladhatott ki, ezt követte a nagyon erős robbanás. Elsősorban gázrobbanásra gyanakodnak a hatóságok, de még vizsgálják, mi történt. Járókelők már kora reggel gázszagot éreztek a környéken.

A hatóságok hivatalos adatokat még nem közöltek, a Sky News meg nem erősített információi szerint sok a sérült és halottak is vannak. Az Europe1 és a Le Figaro szerint 20-an sérültek meg, ketten életveszélyes sérülésekkel kerültek kórházba, hét ember állapota súlyos, tizenegyen könnyebben sérültek.

A Le Figaro szerint legalább három tűzoltó is megsérült, ők feltehetően már a tűzhöz, vagy a gázszivárgáshoz érkeztek a helyszínre, amikor a robbanás történt.

A BFM TV-nek több helyi és szemtanú is nyilatkozott. Többen is a robbanásra ébredtek fel, aztán leszaladtak az utcára, vagy az ablakon kinézve látták a pusztítást. Volt, akinél a lakás szinte összes ablaka kitört, nemcsak az utca, de a belső udvar felé is. Más azt mondta, először azt hitték, földrengés történt.

Több mint kétszáz tűzoltó, és száz rendőr van a helyszínen. Anne Hidalgo párizsi polgármester is a helyszínre érkezett, és oda indult Édouard Philippe miniszterelnök is.

(Borítókép: Reuters / Benoit Tessier)