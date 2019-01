Trump a menekült gyerekek deportálásának felfüggesztését ajánlotta fel 5,7 milliárd dollárért

Donald Trump amerikai elnök tegnap hatalmas bejelentést ígért a mexikói határra ígért fallal, illetve a kormányzati leállással kapcsolatban. Mielőtt a bejelentés megtörtént volna, kiszivárgott az amerikai sajtóba, mi is lesz az: az elnök a falra kért 5,7 milliárd dollárért cserébe az ellenzéknek azt ajánlja fel, hogy 3 évre felfüggeszti a DACA nevű program megsemmisítését, amin egyébként már vagy másfél éve ügyködik. Plusz természetesen a kormányzati leállásnak is vége lenne, hiszen azt éppen a fal finanszírozásának kicsikarása végett vezette be az elnök.

A demokraták már azelőtt elutasították az ajánlatot, hogy az hivatalosan elhangzott volna, de a sajtó már megírta.

A DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programot az Obama-adminisztráció vezette be 2012-ben, és az Amerikába illegálisan érkezett, vagy a vízumuk lejárta után illegálisan ottmaradt szülők kiskorú gyerekeit védi a deportálástól, illetve felnőttkorukban lehetőséget ad nekik a munkavállalási engedély megszerzésére. Jelenleg kb. 800 ezren vesznek részt a programban, őket dreamernek, vagyis álmodónak hívják a rájuk vonatkozó törvény, a DREAM (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act) miatt. Ha a program valóban megszűnik, őket mind egy szálig kitoloncolhatják az USA-ból.

A kormányzati leállás, ami az amerikai történelem leghosszabb ilyen krízise, így folytatódik, 800 ezer szövetségi alkalmazott kénytelen fizetés nélküli szabadságon rostokolni. A demokraták viszont az elutasítással új kommunikációs fegyvert adtak az elnök kezébe, aki mostantól vádolhatja őket azzal, hogy nem is akarnak olyan nagyon segíteni a menekült gyerekeknek, csak a politikai csatározásokhoz használják fel őket.

(Borítókép: Donald Trump a Fehér Házban 2019. január 19-én. Fotó: Alex Edelman / Bloomberg / Getty Images)