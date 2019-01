Máris a humorista áll a legjobban az ukrán elnökválasztáson

Több független felmérés szerint is a showman Volodimir Zelenszkij megelőzte Julija Timosenkót az ukrán elnökjelöltek népszerűségi listáján.

Első helyre tört az ukrán elnökjelöltek népszerűségi listájánVolodomir Zelenszkij showman, komikus színész. A korábbi kutatások is mérték ugyan a humorista esélyeit, de ezek az első felmérések azután, hogy szilveszterkor Zelenszkij bejelentette, hogy valóban elindul. Igaz, a hivatalos papírokat még nem adta be, így akár az is előfordulhat, hogy a végén kiderül, csak egy jó vicc volt az egész.

Zelenszkij vezet

Mindez persze nem valószínű, hiszen ha nagyon kis fölénnyel is, de Zelenszkij máris maga mögé utasította az eddig szilárdan vezető Julija Timosenko Haza-párti volt miniszterelnököt, illetve Petro Porosenko jelenlegi elnököt, aki egyébként szintén csak két napja rögzítette, hogy hivatalosan is elindul.

Fotó: Владимир Зеленский Volodimir Zelenszkij

Az MTI idézi a Rejting közvélemény-kutató csoport legfrissebb, január 16. és 24. között végzett felmérését, amelyben a részt vevők 19 százaléka támogatja Zelenszkijt azok közül, akik már eldöntötték, hogy kire szavaznak, és részt is akarnak venni a március 31-i elnökválasztáson. Timosenkóra 18,2 százalékuk készül voksolni, Petro Porosenko jelenlegi államfőre 15,1, a volt Janukovics-párti Jurij Bojkóra pedig 10 százalékuk. Anatolij Hricenko egykori védelmi minisztert a megkérdezettek 8,5, Oleh Ljaskót, a Radikális Párt vezetőjét 7 százaléka támogatja.

Fura matek

Ukrajnában speciális a szisztéma, előbb egy rakás jelölt elindul, majd után a két leginkább támogatott aspiráns kerül be a második körbe és közülük kell választani. Ennek a szisztémának vannak kockázatai. Ha 5 százalékot kap egy uiltrasztálinista és 5 százalékot egy fasiszta jelölt, miközben a maradék 90 százalékon egyenletesen osztozik 40 demokratikus jelölt, akkor hiába szavazna Ukrajna lakosságának 90 százaléka demokratikus jelöltre, mégis a két szélsőséges között kell választania. Erről persze szó sincsen most, de ha Timosenko és Porosenko jutna be a második fordulóba, akkor két, nagyon sokak által elutasított jelölt jutna a második fordulóba.

Rossz oroszok, jó oroszok

A nyelvtörőnek tűnő közcím arra utal, hogy miközben Ukrajnában a korábbi oroszbarát, Viktor Janukovics féle vezetést széleskörű utálat övezi, addig az orosz ajkú Zelenszkijben inkább a béke zálogát látják. A fő választási témák ugyanis a háború, a gazdaság (gázárak) és a mindent befonó korrupció. Zelenszkij a középsőhöz nem nagyon ért, bár versenytársaihoz hasonlóan gazdag, viszont a korrupció és a béke tekintetében hitelesebb, mint harcos és korábban már vezetői pozíciót betöltő alternatívái.

Lesz második kör

Az már most biztosnak látszik, hogy idén egy jelölt sem tudja az első fordulóban megszerezni a szavazatok több mint ötven százalékát, ezért második forduló is lesz, amelyben a két legtöbb szavazatot szerző jelölt méri össze az erejét.

Ha a második fordulóban Timosenko Porosenkóval kerülne szembe, a Rejting mostani felmérésének eredménye szerint 27 százalékkal Timosenko kerülne ki győztesen, míg a jelenlegi elnök csak 18 százalékot kapna. Ha viszont Zelenszkij jutna be a második fordulóba, a showman 29 százalékos eredménnyel legyőzné Timosenkót, aki vele szemben csak 24 százalékos támogatottságot tudna megszerezni. Porosenkóval szemben Zelenszkij szintén nyerne 34 százalékkal a jelenlegi elnök 20 százalékos támogatottsága mellett,

És még egyszer

Később a nap folyamán a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ), a Szocisz és a Razumkov Központ által január 16. és 29. között 11 ezer megkérdezett részvételével közösen végzett felmérés eredményét is közzétette az UNIAN.

Eszerint is első helyen áll a biztos szavazók körében Zelenszkij 23 százalékos támogatottsággal. A második helyen viszont Porosenko elnök 16,4 százalékkal, Timosenko pedig a harmadikon 15,7 százalékkal. Bojkót a megkérdezettek 9,3, Hricenkót 8,1, Ljaskót pedig 6,7 százaléka támogatja.

A kampány még csak most kezd beindulni, ráadásul más felmérések azt mutatják, hogy igen magas a bizonytalan szavazók aránya, ami eléggé megjósolhatatlanná teszi a választás eredményét. Elég valószínű, hogy az elkövetkező hetekben akár többször is átrendeződik az elnökjelöltek népszerűségi sorrendje.

A mostani közvélemény-kutatások szomorú adata, hogy a válaszadók 60 százaléka nem remél tiszta választási versenyt, illetve 69 százaléka radikális változásokat szeretne.