A Huawei-ügy lesz az egyik téma a Pompeo-Orbán találkozón

Aggodalmát fogja kifejezni a Huawei Technologies növekvő közép-európai jelenléte miatt a jövő héten Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, amikor Magyarországra látogat – árulta el egy magas rangú tisztségviselő pénteken a Reuters hírügynökségnek. A tisztségviselő szerint:

„Magyarországon a külügyminiszter kiemelt figyelmet fog fordítani Kína közép-európai növekedésére és a Huawei egyre növekvő magyarországi jelenlétére”.

A Reuters cikke azt is megemlíti, hogy a kínai vállalat európai logisztikai központot tervez létrehozni Magyarországon és idén is növeli közép-európai termelési kapacitásait. Az elmúlt időben az Egyesült Államok több ország kormányát is próbálta meggyőzni, hogy kerülje az együttműködést a Huawei-jel, melyet jelenleg is vizsgálnak a kínai kormányhoz fűződő kapcsolatai és olyan vádak miatt, melyek szerint kémkedésre lehetne használni az általuk forgalmazott eszközöket.

Fotó: David Becker / Getty Images Hungary

Többször is írtunk arról: Európa területére helyeződött át a kémkedéssel vádolt Huawei-ügy fókusza, és igencsak megosztja régiónkat. Miközben a csehek kizárták a céget egy állami tenderükről, a szlovák miniszterelnök Peter Pellegrini azt nyilatkozta, hogy nem látják megalapozottnak a vállalattal kapcsolatos kiberbiztonsági félelmeket. A lengyelek kémkedés gyanújával tartóztatták le a társaság egyik alkalmazottját, Magyarország ellenben hallgat a témában. A pénteki kormányinfón Gulyás Gergely egy kérdésre csak annyit mondott, ha felmerül olyan információ, ami döntést kíván, például a stratégiai szövetséget illetően, akkor lépnek, de nem merült fel ilyen.

Csakhogy az Egyesült Államokban vádat emeltek a vállalat pénzügyi vezetője ellen, szankciószegés, csalás és technológialopás vádjával. Sőt, Amerikában már megakadályozták, hogy a kínai vállalat kormányzati eszközöket szállítson, Ausztráliában pedig egyenesen megtiltották a cégnek, hogy 5G mobilhálózatot fejlesszen. A Huawei korábban többször is tagadta, hogy bármely ország számára hírszerzési tevékenységet végezne, ám az amerikai büntetőeljárás nem sok jót hozhat a világcég számára.

Eközben a Huawei 2005 óta hivatalosan is jelen van Magyarországon, tíz éve nyitották meg az európai ellátóközpontjukat, a budapesti központjukban 330-an dolgoznak, ráadásul 400 millió forinttal támogatták a hazai felsőoktatást.

(Borítókép: Mike Pompeo. Fotó: Kevin Hagen / Getty Images)