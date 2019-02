Nem bírnak Escobar vízilovaival Kolumbiában

Tavaly már írtunk arról, hogy Pablo Escobar, a korábbi drogbáró vízilovai egyre nagyobb gondot jelentenek Kolumbiában, a problémát azonban azóta sem sikerült megoldani a CBS cikke szerint.

A kokainbirodalmából meggazdagodó Escobar - ahogy azt a Narcos sorozatban is látni lehetett - egy rakás egoztikus állattal rendezett be magánállatkertet a nyolcvanas években: voltak zsiráfjai, elefántjai és vízilovai is. Ezek többségét a drogbáró halála után külföldre vitték, a négy vízilovat azonban magukra hagyták. Ők köszönték szépen és elszaporodtak, és már nemcsak Escobar korábbi rezidenciájának környékén grasszálnak, hanem néhány meglógott, és a Magdalena folyó vonalán kalandozik.

Az ügyben megszólaltatott biológus, David Echeverri úgy saccolja, hogy nagyjából ötven víziló garázdálkodik a vidéken, néhány egy közeli vidámparkban is kisebb attrakció lett, mivel nagyjából Kolumbiának ez a része az egyetlen hely a világon, ahol vadon élő vízilovakkal lehet találkozni Afrikán kívül.

A vízilovak amúgy annyira felbátorodtak, hogy egy környékbeli faluban már az utcákon mászkálnak, úgyhogy a helyiek csak falusi háziállatként hívják őket, és mostanában már gyakrabban látni vízilovat, mint disznót a környéken.

Afrikában a vízilovak minden más nagyobb testű állatnál több halálesetet okoznak, de Kolumbiában nem volt különösebb probléma ebből, legalábbis eddig. Echeverri szerint ha tovább szaporodnak, akkor csak idő kérdése, hogy mikor tipornak el valakit, mivel a területüket amúgy védelmezni szokták. A másik probléma, hogy elkezdték kiszorítani az őshonos állatvilág egyes fajait, például a lamantinokat. A megoldás az lenne, hogy külföldre költöztetik a vízilovakat, vagy megpróbálják stelirizálni őket, ám az utóbbi körülményesebb és drágább megoldás lenne.

(Borítókép: Vízilovak Pablo Escobar egykori állatkertjének területén 2013-ban. Fotó: Raul Arboleda / AFP)