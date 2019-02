Most a dublini repülőtér forgalmát akasztotta meg egy drón

Egy drón miatt rövid időre felfüggesztették a légiközlekedést a dublini nemzetközi repülőtéren csütörtökön, közölte a Twitteren a Dublin Airport. Magyar idő szerint néhány perccel 13 óra után bejelentették, hogy a forgalom újraindult, és elnézést kértek a kellemetlenségért.

For safety reasons we are temporarily suspending flight operations @DublinAirport due the confirmed sighting of a drone over the airfield. Passengers should contact their airline's website for flight updates. We will post updates here when they become available.