Bíróságra viszi Trump csókkísérletét egykori aktivistája

Beperelte Donald Trumpot kampánystábjánaik egyik tagja, akit állítása szerint az elnökjelölt kéretlenül akarta megcsókolni – írta a Washington Post. Trump szája végül a nő ajka szegletében landolt.

A kampánystáb kis gyűlésén történt Floridában, 2016 augusztusában. Jonson elmondta, milyen régóta dolgozik keményen a kampány sikeréért, távol családjától, mire Trump megfogta a kezét, és azt mondta, nem felejti el az áldozato közreműködést. Ezután – Jonhnson ügyvédje szerint – Trump előrehajolt, de nem volt világos, mit akar, lehetett egy támogató ölelés is, az elnökjelölt azonban ajkával közelített, amit Johnson csak hirtelen elfordulva tudott részben hárítani.

Alva Johnson állításait a Fehér Ház szóvivője abszurdnak nevezte. Sara Sanders szerint a nő vádjait megbecsült szemtanúk cáfolják.

Bár Trumpot tucatnyi nő vádolta meg zaklatással, hivatalba lépése óta Johnson az első, aki újabb váddal állt elő. Az ügyet azonban ellentmondásossá teszi, hogy Trump győzelme után, 2017-ben, szűk egy évvel a per alapját képező csókkísérlet után Johnson egy rádióműsorban áradozott Trumpról. "Annál is hihetetlenebb személyiség, mint amit a tévén keresztül látva hinnénk...Egyszerűen ő a legkedvesebb fickó...Mindenkivel úgy bánik, mintha családtag lenne” – mondta a nő, aki az interjúban arról is beszélt, hogy várhatóan munkát kap az Egyesült Államok lisszaboni nagykövetségén.

Ügyvédje szerint azonban Johnsont titoktartási a kampány megállapodás kötelezte és az állás megszerzésének lehetősége miatt sem volt abban a helyzetben, hogy beszéljen. Az állást végül nem kapta meg.

A 43 éves, négygyermekes anya – elmondása szerint korábban Obama-szavazó – azután gondolkodott el komolyan a feljelentésen, hogy nyilvánosságra került egy 2016 októberi felvétel, amelyen Trump arról beszél, mennyire nem bír magával, csókolgatja a nőket, de a legjobb, hogy ha nagyon határozottan kezdi, akkor hagyják is végigvinni.

Johnson szerint ebből vált nyilvánvalóvá, hogy az őt ért megaláztatás nem véletlen botlás volt, hanem Trump tudatos hozzáállása a nőkhöz – írta a Washington Post.