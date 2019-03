Hősök a sípályán, gyerekek mentették meg egy 8 éves kisfiú életét

Valóságos csodát vitt véghez öt fiatal az egyik legismertebb kanadai síterepen, a Grouse Mountain észak-vancouveri pályatengeren - írja a síelők.hu. A 13 és 14 éves fiatalok észrevették, hogy egy nyolcéves gyerek került bajba az ülőliften, aki végső erejével próbált kapaszkodni a liftbe.

A kis hősök észrevették, hogy a kisfiú kicsúszott a sílift székéből,és kiabálva, kapálózva kapaszkodott a lift ülésébe, a mellette ülő édesapja pedig végső erőfeszítésével próbálta tartani a levegőben lógó gyermeket. Biztos volt, hogy nem bírja sokáig, és le fog zuhanni a hat méteres magasságból.

Szerencsére a lift melletti pályán lecsúszó fiatalok észrevették a fiút, illetve hallották édesapja segélykiáltását. Az eseménysort a lift későbbi szakaszán ülők lefilmezték. A film hosszabb verzióban az látható, hogy a síelők nagyon gyorsan szereztek egy hálót, amit kifeszítettek, hogy arra ugorjon a bajba jutott srác.

A síliftet tartó oszlopról pedig gyorsan lekapták a síelőket védő szivacsot, ebből a kettőből áll össze minden, aminek tompítania kellene a fiú zuhanását. Közben sikerül felnőtteket is beszervezniük, hogy stabilabban fogják a hálót és a szivacsot.

A mentőakció sikeres volt, a fiú megúszta sérülések nélkül, ezt később a kórházi vizsgálatok is igazolták. A Grouse Mountain síterepet üzemeltető cég megkezdte a baleset kivizsgálását. Szemtanúk szerint már a beszállásnál megtörtént a baj, hiába kiabáltak többen is az alkalmazottaknak, a hangos zene miatt nem hallották meg egyből. A videóban is látszik milyen messze jutott a szék a völgyállomástól.

A síterep természetesen köszönetet mondott a fiúknak. Mivel mindegyikük szezonbérlettel síelt náluk, így a következő szezonra ingyenbérletet kaptak. A szerencsés végkifejlet itt látható:

