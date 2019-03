Kiakadtak Trump iskolai szólásszabadságot biztosító javaslatára

Elég nagy a visszhangja Donald Trump amerikai elnök bejelentésének, hogy rendeletet tervez a szólásszabadság biztosítására az amerikai oktatási intézményekben.

A kaliforniai egyetemeket összefogó oktatási felügyelet vezetője közleményben ítélte el a tervezett elnöki rendeletet, amelyet félrevezető és szükségtelen lépésnek minősített. A szervezet elnöke, Janet Napolitano - aki az előző, Barack Obama elnök irányította kormányzat belbiztonsági minisztere volt - azt hangoztatta, hogy a szólásszabadság hagyománya élő és virágzik, és nincs szükség a szövetségi kormányzat beavatkozására. Az Amerikai Oktatási Tanács alelnöke, Terry Hartle a tervezett elnöki rendeletet egy probléma megoldásának keresése közben született megoldásnak minősítette, bár leszögezte, hogy az amerikai egyetemeken és főiskolákon ma is szólásszabadság van.

Donald Trump szombaton jelentette be, hogy kötelezni fogja az oktatási intézményeket a szólásszabadság biztosítására, és erről elnöki rendeletet is hoz. Az elnök a Konzervatív Politikai Akció nevű konzervatív ernyőszervezet szombaton Washington mellett rendezett szokásos évi konferenciáján mondott beszédében szólt erről. Azt mondta, nagyon rövid időn belül aláírja a rendeletet, amellyel kötelezi az iskolákat a szólásszabadság támogatására, amennyiben a szövetségi kormánytól továbbra is pénzt szeretnének.

Bár az említett elnöki rendeletről még nem derültek ki részletek, Trump bejelentése sokakat megmozgatott. Konzervatív portálokon az iskolák jó részében uralkodó, vélt liberális véleményuralom végét vizionálták.

Demokrata párti törvényhozók ugyanakkor azért aggódnak, hogy egy elnöki rendelet a provokátoroknak teremtene kedvező helyzetet, és az egyetemeket arra kényszerítené, hogy válasszanak a szövetségi anyagi támogatás megőrzése vagy az egyetem biztonsága között.

(MTI)