Angliában szükségállapotba torkollhatnak a késes támadások

Sajid Javid brit belügyminiszter az országszerte elszaporodó késes támadások miatt szerdán tanácskozásra hívta össze a jelenség által leginkább érintett települések – köztük London, Liverpool, Manchester - rendőri vezetőit. Az utóbbi években több tucat áldozatot követeltek a késelések,

2019 első két hónapjában már legalább 35 embert szurkáltak halálra.

Birminghamben például 12 nap alatt három tinédzser halt bele sérüléseibe, a hétvégén pedig Londonban követelt két áldozatot a baljós trend. A helyzetre több ellenzéki politikus, illetve volt rendőri vezető is a "szükségállapot" (national emergency) jelzőt használta, amit persze azonnal felkapott a sajtó.

A rendőrség értékelése szerint a késelések mögött többféle motiváció állhat:

a kábítószeres bandák közötti vetélkedés,

a fiataloknak nyújtott támogatások csökkentése,

a közösségi médiában megjelenő provokációk.

És a gyilkossággal végződő összetűzések, támadások jellemzően - de nem kizárólag - a szegényebb lakónegyedekben fordulnak elő.

A belügyminiszter lépése azonban nem csak az áldozatok nagy száma miatt érthető, hanem azért is, mivel a tragédiákért sokan a konzervatív kormányzatot tartják felelősnek, ugyanis 2010, azaz a tory kormányzás kezdete óta mintegy 20 ezerrel csökkent az Angliában és Walesben szolgálatot teljesítő rendőrök száma, és a rendőrségi költségvetésben is voltak megszorítások. Ez az összefüggés akkor terebélyesedett valódi botránnyá, amikor a rendőri vezetők erélyesen cáfolták Tehresa May kormányfő állítását, miszerint nincs összefüggés a késelés-hullám és a rendőrök száma között – ráadásul a Sky News közvélemény-kutatása szerint a választók 77 százaléka a rendőrség álláspontjával értett egyet.

A kormány ezért több fronton is fellépett:

a kabinet kedden válságtanácskozást tartott

a védelmi miniszter pedig bejelentette, hogy kész a hadsereget a rendőrség segítségére vezényelni

(Sky News)