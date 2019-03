Migránsokat segítő civileket listáznak az amerikai határőrök

Az amerikai határvédelmi szervek listázzák az illegális migránsokat segítő vagy velük kapcsolatba lépő aktivistákat, ügyvédeket, feltételezett emberkereskedőket és az újságírókat is. Ebbe gyakran a mexikói határőrök és a mexikói hírszerzés munkatársai is besegítenek - jelentette szerda esti riportjában az NBC televízió.

A televízió helyi szerkesztősége a kaliforniai San Diego határvárosnál készített oknyomozó riportot, kifaggatva határőröket és a listán szereplő embereket is - írja az MTI.

Többen megerősítették, hogy a határhoz érve a biztonságiak félrevonták őket, és közölték velük, hogy - ahogyan fogalmaztak - "nemzetbiztonsági vizsgálatnak" vetik alá őket.

A vám- és határőrizeti szervek munkatársai az NBC-nek elmondták: a listán olyan emberek nevei szerepelnek, akik jelen voltak a tavaly november végén a határ tijuanai (mexikói) oldalán kitört és erőszakba fulladt zavargásoknál.

A listát egyébként 2019. január elején állították össze, és nemcsak nevek, hanem mellettük fotók is szerepelnek rajta. A listát összeállítók megfogalmazása szerint a "szervezéssel, felbujtással, koordinálással gyanúsítható embereket és a média munkatársait" abban a pillanatban megállítják, hogy átlépik a határt, és segíteni próbálnak a Honduras felől érkezett és a határ mexikói oldalán rostokoló migránskaravánnak, vagy csak találkozni akarnak a migránsokkal.

A listán 10 újságíró, köztük 7 amerikai állampolgár, egy amerikai ügyvéd és még további 23 amerikai állampolgár szerepel.

Egyesekről az amerikai határőrség - a mexikói hírszerzés segítségével - dossziét is készített, feltérképezve neveket, adatokat, családi kapcsolatokat. Az NBC riporterének kérdésére a határvédelmi szervek egyik felelőse azt válaszolta: a dossziék és általában a lista egy esetleges későbbi jogi eljáráshoz szolgáltathatnak alapot.

Az amerikai-mexikói határon uralkodó helyzetet Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter szerdán válságosnak minősítette. A tárcavezető a képviselőház belbiztonsággal foglalkozó bizottságának meghallgatásán számolt be. "Ez nem kitalált válság, ez igazi szükséghelyzet" - fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a migrációs helyzet "kicsúszik a kormányzat ellenőrzése alól", és arra figyelmeztetett, hogy a helyzet tovább romolhat. Elmondta: a határőrizeti szervek azzal számolnak, hogy az idén egymillió illegális migránssal kell megbirkózniuk.

Hasonlóképpen nyilatkozott egy szintén szerdai szenátusi meghallgatáson Lindsay Graham dél-karolinai republikánus szenátor is, aki leszögezte: a déli határokon a helyzet "veszélyes és egyre rosszabb". Hozzátette: "aki mást mond, az tagadja a valóságot, és nem veszi figyelembe a tényeket".

Az amerikai sajtóban és amerikai politikusok Twitter-bejegyzéseiben szinte apokaliptikus képet festenek az amerikai-mexikói határ helyzetéről. A Texas Tribune című lap azt írta, hogy El Pasónál tarthatatlan a helyzet, a pénzügyi év első öt hónapjában több mint 36 ezer család lépte át, vagy próbálta meg átlépni a határt, és a dokumentumok nélkül érkező családok áradata folyamatos. A The New York Times szerint januárban egyetlen hónap alatt 76 ezer migráns érkezett dokumentumok nélkül. "Akkor most ez egy kitalált válság, ugye?" - formálta kérdésbe véleményét John Cornyn texasi republikánus szenátor a Twitter-oldalán.