Az USA korlátozza a Berlinnel megosztott hírszerzési infókat, ha a németek engedik a Huaweinek az 5G kiépítését

Washington közölte Berlinnel, hogy az Egyesült Államok mérsékli a hírszerzési információi megosztását a német kormánnyal, amennyiben Berlin engedélyezi a Huawei kínai telekommunikációs óriáscégnek Németország következő generációs mobil-, és internethálózatának kiépítését, írja az MTI a The Wall Street Journal alapján.

Ahogy azt ma megírtuk, hiába az amerikai nyomás, a tavaly decemberben kirobbant botrány ellenére sem tiltják ki Németországból a Huaweit, de a német szabályozó szervezet a kormány támogatásával az összes mobilszolgáltatóra vonatkozóan szigorítja a szabályozásait.

Az amerikai lap cikke szerint Richard Grenell berlini nagykövete révén az amerikai kormány levelet juttatott el a német gazdasági miniszterhez és közölte, amennyiben a Huawei vagy más kínai beszállítók is részt vesznek az 5G-rendszer kiépítésében, az amerikai kormány egyetlen német hírszerző és biztonságpolitikai ügynökséggel sem kívánja fenntartani az együttműködés eddigi szintjét.

A The Wall Street Journal birtokába jutott, egyébként pénteki keltezésű levél az Egyesült Államok első nyílt figyelmeztetése egyik szövetségeséhez, amely nem akarja kizárni a Huawei-jel történő együttműködést. A lap megjegyezi, az Egyesült Államok európai szövetségesei a terrorizmus elleni harcban nagy mértékben támaszkodnak az amerikai hírszerzésre.

Az amerikai kormányzat tisztségviselői hónapok óta sürgetik a szövetséges országokat, hogy zárják ki a Huaweit és más kínai vállalatokat a létfontosságú kommunikációs infrastrukturális beruházásokból. Washington ugyanis azt gyanítja, hogy ezek a kínai cégek megosztják információikat a pekingi kormányzattal.

Németország mindmostanáig azt hangoztatta: nem lát arra utaló jelet, hogy a Huawei kémtevékenységet folytatna az általa gyártott berendezéseket használók ellen, ezért - mivel a cég megfelel a biztonsági előírásoknak - meg kell engedni, hogy a Huawei is részt vegyen az 5G-rendszer kiépítésére meghirdetett versenytárgyaláson.

Levelében az amerikai kormány megjegyzi: a biztonságos kommunikációs rendszerek alapvető fontosságúak a védelmi és hírszerzési együttműködésben - beleértve a NATO-n belüli együttműködést is - és az Egyesült Államok megítélése szerint az olyan vállalatok, mint a Huawei, vagy az állami ZTE veszélyeztetnék e kommunikáció titkosságát. A levél szerint a kínai törvények értelmében bármely kínai vállalatot felkérhet a pekingi kormányzat, hogy segítse az ország biztonsági apparátusát.

Egy neve elhallgatását kérő külügyi tisztségviselő azt hangsúlyozta a The Wall Street Journal munkatársának, hogy amennyiben a német kormány továbbra is együttműködik a Huawei-jel vagy más kínai telekommunikációs vállalatokkal, Washington ugyan továbbra is megoszt hírszerzési információkat, de a korábbiaktól eltérően csak egyes információkat. "Az amerikaiak azt feltételezik majd, hogy minden információ, amit Németországgal megosztunk, a kínaiaknál végzi majd" - idézte a tisztségviselő szavait a lap.

A Huawei egyébként az amerikai piacról szinte teljesen kiszorult, az ausztrál 5G-ből is kimaradt, Új-Zélandon pedig a Spark zárta ki a technológiából a céget. Az ügyben a briteknél is hamarosan döntés születik majd, de ott valószínűleg szintén csak szabályozásra lehet majd számítani, tiltás nem várható.