Elismerte egy iraki menedékkérő Németországban, hogy megölt egy 14 éves lányt

Egy Irakból érkező, 2015-ben sikertelen menedékkérelemmel próbálkozó férfi beismerte a wiesbadeni bíróságon, hogy megfojtotta a 14 éves Susanna Feldmant, írja a BBC. A 22 éves Ali Bashar ugyanakkor azt állítja, hogy nem tudja, hogy történt. Azt mondta, minden elsötétült előtte akkor. A lányt a vád szerint meg is erőszakolta, mielőtt megölte, ezt Bashar nem ismerte be. Szerinte közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolatuk volt.

A 2018 májusi gyilkosság felháborította Németországot, és Merkel ez után sürgette a sikertelen menedékkérők gyorsabb kitoloncolását.

Ali Bashart emellett azzal is vádolják, hogy megtámadott egy férfit egy parkban, és lesz egy bírósági tárgyalása egy harmadik ügyben is, mégpedig egy 11 éves lány megerőszakolása miatt.

A vádlott a bíróság előtt arról is beszélt, hogyan menekült el a családjával Irakból 2015-ben. Azt is mondta, hogy 12 éves kora óta alkoholizál, és Németországban a drogokat is kipróbálta. A 14 éves lánnyal állítása szerint közös ismerős révén találkozott, közösen hallgattak zenét, és kézenfogva sétálgattak. Azt állítja, nem tudta, hány éves a lány.

A vád szerint Susannát egy erdőben erőszakolta meg, és hátulról megfojtotta, amikor a lány a rendőrséggel fenyegette őt. A hatóságok a holttestét az után találták meg egy sín mellett eltemetve, amikor egy tippet kaptak erre egy 13 éves afgán menekülttől, aki Ali Basharral egy szállón lakott. Mire a holttestet megtalálták, Bashar és a családja visszautazott Irakba. Ott fogták el, és adták át Németországnak úgy, hogy egyébként nincs kiadatási egyezmény a két ország között.

Németországban ezen kívül több más olyan ügy is borzolta a kedélyeket, amelyekben menedékkérők kvettek el bűntényt, öltek meg például egy 15 éves lányt, vagy késeltek meg egy férfit Chemnitzben.