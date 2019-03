Magára vállalta a levélbombát az IRA, de egy még hiányzik

Magára vállalta az IRA nevében egy telefonáló azokat a levélbombákat, amelyeket az elmúlt napokban találtak a Heathrow repülőtéren, a londoni Waterloo állomáson és a főváros Newham kerületében, és a skóciai Glasgow Universityben – írta a BBC.

A fenyegetéssorozatot a magát az IRA (Ír Felszabadítási Hadsereg) képviselőjének mondó ismeretlen az észak-írországi Irish News szerkesztőségével közölte telefonon. Információk szerint azonban az A4-es méretű küldemények egyike még nincsen meg – figyelmeztetett a Scotland Yard, amely szerint az is az IRA-val való kapcsolatra utal, hogy korábban az egykor hosszú évtizedeken át fegyveresen is aktív szervezet külföldön tartózkodó csoportjai is küldtek hasonló csomagokat. A leveleket a pecsétek alapján Írországból küldték.

Az IRA (pontosabban az ideiglenes Ír Köztársasági Hadsereg, a PIRA, hiszen az előd 1922-ben jött létre) 1969-től működött aktív terrorista szervezetként, egészen az 1998-as nagypénteki megállapodásig, amely után a szervezet a politikai szárnyán, a Sinn Féinen keresztül része lett az északír kormánynak.

Ezután máfél évtizeden keresztül a Sinn Féin többször megerősítette, hogy az IRA lényegében megszűnt. Igaz, sokak szerint valójában arról van szó, hogy az IRA vezetése a Sinn Féinen keresztül érvényesíti akaratát, de ha szükséges, a függetlenségpárti, az ír sziget egyesítését követelő szervezet felújíthatja fegyveres aktivitását is, amelyet a hidegháború idején a keleti blokk országai is támogattak.