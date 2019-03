Trump: Manapság túl bonyolultak a repülők a repüléshez

Az amerikai elnök a cikkünk címében olvasható véleménnyel kommentálta a Twitteren a Boeing-krízist, miután hétvégén, 150 utassal a fedélzetén lezuhant egy Boeing 737 Max 8 repülőgép Etiópiában, és a balesetet senki sem élte túl. Ugyanilyen típusú repülő zuhant le tavaly októberben Indonéziában, akkor 189 ember vesztette életét.

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are....