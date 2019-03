Két rakétát lőttek ki a Gázai övezetből Tel-Avivra

Két rakétát lőttek ki a Gázai övezetből Tel-Aviv irányába, de az izraeli hadsereg Vaskupola légvédelmi rendszerének rakétái a levegőben megsemmisítették őket - írja azt MTI.

A 13-as kereskedelmi tévécsatorna szakértői szerint az esti órákban két iráni gyártmányú Fadzsr rakétát indítottak az iszlamista Hamász mozgalom által irányított Gázai övezetből. A hatástalanításról közben a Twitteren is elkezdtek videók terjedni.

