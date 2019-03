Milliók életére van hatással az Idai ciklon

Az ENSZ szakértői szerint legalább 1,7 millió ember él az Idai ciklon vonulási útvonalán csak Mozambikban, miközben Malawiban további 920 ezer embert érinthet a katasztrófa, tudósít a BBC. A két országon kívül Zimbabwében is hatalmas területek kerültek víz alá, a mozambiki elnök, Filipe Nyusi hatalmas humanitárius katasztrófának nevezte a történteket.

Mozambikban a hírek szerint legkevesebb ezer ember halt meg a múlt héten, amikor a vihar lecsapott az országra. Az Idai ciklon a Sofala tartománybeli Beira városánál ért partot csütörtökön, 177 kilométer/órás szeleket hozva. A városból 100 ezer embert kellett evakuálni. Az ENSZ időjárási hivatalának munkatársa, Clare Nullis szerint ez a ciklon lehet az egyik legsúlyosabb időjárással összefüggő katasztrófa, amely valaha a déli féltekére lecsapott.

Zimbabwében legalább 20 ezer ház rongálódott meg a délkeleti Chipinge városában, és 600 épület teljesen megsemmisült. Mozambikban, Zimbabwében és Malawiban is azonnali humanitárius segélynyújtásra szólítottak föl a segélyszervezetek tisztségviselői. A Save the Children segélyszervezet beszámolója szerint az egyik mozambiki folyó mentén történt gátszakadások következtében 50 kilométer széles sávban minden földet elöntött a víz. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) unkatársa szerint minden logisztikai segítségre szükség van, ami csak elérhető.