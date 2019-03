Lefagyasztott tigriskölykök tetemeit foglalták le Vietnámban

Két lefagyasztott tigriskölyköt találtak a vietnámi hatóságok egy letartóztatott férfinél, aki gyógyitalnak nevezett boros kotyvalék készítéséhez akarta eladni a tetemeket, írja az MTI.

A 29 éves csempész egy közúti ellenőrzés során bukott le Nghe An tartományban. Bevallotta, hogy az együttvéve 1,7 kilogrammot kitevő tetemeket el akarta adni 18 millió dongért (216 ezer forint) egy vevőnek, aki borban akarta áztatni a döglött kistigriseket. A védett állatfajokra vonatkozó törvények megszegőit hét évig terjedő börtön fenyegeti Vietnámban.

A tigrisek testrészeit gyógyításra használják a vietnámi kuruzslásban.

Sajnos nem ez az első ilyen eset, 2017-ben öt lefagyasztott tigrist találtak ugyanebben a tartományban, és korábbi esetekről is beszámolt már a média.

#Vietnam: Man arrested in Ninh Binh province in possession of two frozen #tigers, totaling 500kg, he'd bought from Nghe An province to make 'glue' https://t.co/H6e1vq8GP7 pic.twitter.com/kRopiUs97Q