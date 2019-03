Három férfit is megtámadtak Manchesterben, miután a Grindren próbáltak ismerkedni

Huszonnégy óra leforgása alatt három embert is megtámadtak Manchesterben - írja a Skynews. Mindhárman a Grindr nevű meleg társkereső alkalmazáson keresztül beszéltek meg találkozót egy férfival.

A harmadik áldozatot, egy húszas éveiben járó férfit az autójában fenyegetett meg egy férfi, az autókulcsát követelte, többször megszúrta, majd elmenekült a helyszínről. Az áldozatot súlyos sérülésekkel vitték kórházba, de nincs életveszélyben.

A másik két áldozattól is az autókulcsaikat akarták elvenni. Az első esetben ez sikerült is, de a támadó nem tudta elindítani az autót. A második áldozatot, egy negyvenes éveiben járó férfit alig egy órával később támadtak meg, tőle is az autókulcsát követelték, és többször megvágták a torkát, és az alkarját.

A manchesteri rendőrség őrizetbe vett egy 21 éves férfit, akit rablással, és két rendbeli garázdasággal gyanúsítanak.