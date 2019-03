Nyaral? A foci miatt ment? Vagy lesz ennek valami haszna is? Megpróbáltuk kideríteni az elsőre (és másodikra is) gyanúsnak tűnő út hátterét.

A portugál Expresso hetilap részletes anyagban foglalkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnök tervezett, részben módosított, de megvalósított afrikai utazásával. A lap értesülése szerint João Lourenço angolai elnök mondta le a legfelsőbb szintű magyar-angolai találkozót.

Fotó: Jonas Pensador Joao Lourenco

A több portugál és afrikai lap által is átvett információk itt olvashatók részletesebben is, ezek szerint a portugál lap emlékeztet rá, hogy bár hivatalosan naptáregyeztetési nehézségek akadályozták meg a találkozót, de valójában prózaibb ok volt, João Lourenço elnök nem akarta fogadni a portugál lap szerint "xenofób és szélsőjobboldali európai vezetőt."

Az Expresso egy névtelenséget kérő angolai külügyminisztériumi vezetőre hivatkozik, ismerteti Szijjártó Péter magyar külügyminiszter március eleji angolai látogatását, ahol a miniszter találkozott kollégájával, az angolai Manuel Augustóval.

Szijjártó Péter meglátogatta az Angolai Televíziót (TPA), és kifejezte érdeklődését az Angolával való együttműködésre oktatásban és televíziós tartalmak cseréjében. Minden ígéretesen indult, és eléggé valószerűtlennek tűnik, hogy ey találkozó szervezése közben döbben rá az angolai elnök a másik fél politikai nézeteire.

A lap belefűzi a cikkébe, hogy mielőtt a folyamat gellert kapott, a Fidesz viszonya megromlott az európai mainstream jobboldallal és a magyar párt felfüggesztette tevékenységét az Európai Néppárt pártcsaládban.

A lap magyarázata szerint Angolában nem népszerű az, ahogy Magyarország nyíltan ellenséges a menekülthullám kezelése során az afrikai menekültekkel, akik feloldhatják Magyarország és Európa egész identitását, a lap szerint ennek jele az is, hogy "Orbán Viktor 2015-ben több száz kilométeres szakaszon épített szögesdrót-kerítést a szerb és a horvát határokon.