Évente 17 millió nő szül olyan helyen, ahol még kezet sem lehet mosni

A világ egészségügyi intézményeinek negyede nem rendelkezik biztos és tiszta ivóvízellátással, sé ez nem kevesebb, mintegy kétmilliárd embert érint.

- derült ki az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) által összeállított dokumentumából, mely azt is kifogásolja, hogy ötből egy egészségügyi intézményben nincs mellékhelyiség. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője a jelentés bemutatásánál az alábbi szavakkal próbálta meg felrázni a nyilvánosságot:

Csak képzeljék el, hogy olyan klinikán kell szülni, vagy a beteg gyermekét kezeltetnie valakinek, ahol nincs tiszta víz, WC, illetve kézmosási lehetőség (...) Ez a mindennapos valóság több millió ember számára.

A WHO és az UNICEF becslései szerint évente 17 millió nő kénytelen szülni ilyen körülmények között, ami évenként egymillió halálozáshoz, s a páciensek 15 százalékának megfertőződéséhez vezet.

A világszervezet két ügynöksége 125 országban végzett adatgyűjtés alapján megállapította azt is, hogy a világ egészségügyi létesítményei hatodában még a kézmosásra sincs megfelelő lehetőség.

A helyzet a nyugat-afrikai országokban a legsúlyosabb, ahol a klinikáknak csak 55 százaléka csatlakozik a csatornahálózathoz.

A világon mintegy 900 millió ember él olyan térségben, ahol a helyi egészségügyi központokban egyáltalán nincs ivóvízellátás, vagy a víz potenciálisan szennyezett.

Az ENSZ-ügynökségek figyelmeztettek: a jó vízellátás és csatornaszolgáltatás kulcsfontosságú a világ egyik legnagyobb egészségügyi fenyegetésének, a gyógyszerrezisztens kórokozók elterjedésének meggátolásában.

(MTI)