Szlovákiában májustól nem lehet csak úgy elénekelni a magyar himnuszt

A szlovák parlament március 27-én elfogadott egy jogszabályt, melynek egyik paragrafusa szerint

május 15-től tilos annak a külföldi országnak a himnuszát elénekelni, amelyiknek a helyszínen nincs hivatalos küldöttsége.

A törvénymódosítás a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) által beterjesztett, az állami szimbólumoknak fokozottabb védelmet biztosító átfogó tervezetbe került be, és akár 7000 eurós pénzbüntetéssel is sújtja a tiltás megszegőit. A törvénymódosítást a szlovák nacionalisták nem is titkoltan a dunaszerdahelyi DAC labdarúgócsapatára szabták; a szlovákiai magyar csapat szurkolói körében már hosszú évek óta hagyomány, hogy minden mérkőzés kezdetekor - hazai pályán, de idegenben is - eléneklik a magyar himnuszt.

A tervezet - mely eredetileg csak a himnusz lejátszását tartalmazta - vitája során az egyik beterjesztő, az egykori válogatott focista Dušan Tittel azzal érvelt az egyik engedékenyebb felszólalónak, hogy bizonyára sosem volt focimeccsen a dunaszerdahelyi MOL Arénában.

„ Ajánlanám magának, hogy menjen el Dunaszerdahelyre egy meccsre, szívesen elmegyek magával, amikor a DAC 9 ezer szurkolója énekli a magyar himnuszt... Kipróbálhatjuk, és nem tudom, hogy jóleső érzése támad-e majd ettől”

Az eredeti SNS-es elképzelés még szigorúbb lett volna; a magánszemélyekre is kiróhatóvá tette volna a bírságot, és csakis az ellenzéki Ondrej Dostál módosító javaslatának köszönhető, hogy ez a passzus kikerült a szigorításból. Így kizárólag jogi személyek - cégek, civil szervezetek, önkormányzatok vagy akár sportklubok - sújthatók pénzbírsággal, amennyiben megszegik az új törvényt. A jogsértés tényéről a járási hivatalok dönthetnek.

A törvénymódosítást érdekes módon a parlamentben ülő magyar nemzetiségű képviselők (ketten nem voltak jelen) közül csupán a független Simon Zsolt és a hidas Cséfalvay Katalin nem támogatta, ők tartózkodtak a voksolás során. A módosítást megszavazta Grendel Gábor is, aki az OĽANO-frakció tagja.

A jogszabály-változás hírét szerdán közlő parameter.sk által megkérdezett jogász szerint "a törvénymódosítás több pontja is problémásnak mutatkozik értelmezés szempontjából".