Több mint száz kiló, 90%-os kokaint mosott partra a román tenger

A Fekete-tenger hullámai már több mint száz kilogramm, 90 százalékos tisztaságú kokaint mostak partra Năvodari-tól Mangáliáig - közölte a Maszol.ro. A rendőrség szombaton figyelmeztette a turistákat és a part menti lakosokat: ha gyanús csomagot találnak a parton, ne nyissák ki, hanem értesítsék a hatóságokat. A kábítószer vízi úton érkezett Dél-Amerikából, a csempészek pedig Nyugat-Európába akarták eljuttatni. Az ügyben eddig két szerb állampolgárt vettek őrizetbe.

A rendőrség szerint életveszélyes csomagokról a tengerparton sétáló emberek értesítették a hatóságokat. A helyszínen átfogó akció zajlik a rendőrség, határrendészet, csendőrség közreműködésével és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) vezetésével, a partot helikopterrel figyelik.

A gyanú szerint ez annak a szállítmánynak a része, amire március végén egy felborult bárka körül bukkantak a Duna-delta egy elhagyott térségében, a Szent-György ág térségében. A hatóságokat akkor egy furgonról leesett egy kilogrammos kábítószercsomag vezette nyomra, ez alapján sikerült rekonstruálni a jármű útvonalát, ami a Romániában bejegyzett, felborult vízi járműhöz vezetett. Ekkor közel egy tonna, 90 százalékos tisztaságú kokaint foglaltak le, feketepiaci értékét 300 millió euróra becsülték.

A kábítószerek keresését a következő napokban is folytatják. Több mint 300 rendőr és csendőr részvételével zajlik az átfogó akció. A Fekete-tenger által partra mosott kábítószercsomagokat keresnek a tengerpart 90 kilométeres hosszán, az akcióban 14 hajó, két helikopter és több búváralakulat is részt vesz.

A parton talált csomagokon kívül a tenger vízében is találtak, ezért vetették be a hajókat, a búváralakulatokat és a helikoptereket. Több személy is értesítette a hatóságokat, hogy olyan csomagot talált, amiben kábítószer lehet, és a vizsgálatot végzők adatai szerint nincs olyan személy, aki csomagot talált volna, és nem jelentette azt.