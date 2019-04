Az osztrák szélsőjobb is csatlakozik Salvini EP-szövetségéhez

Matteo Salvini szövetségéhez csatlakozik az európai parlamenti választásokon az osztrák szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), jelentette be kedden Harald Vilimsky, a párt főtitkára, számolt be a Politico. Salvini pártja, az Északi Liga és a Szabadságpárt már amúgy is egy csoportban vannak, a Marine Le Pen nevével fémjelzett Nemzet és Szabadság Európája képviselőcsoportban.

Auch die EU-Abgeordneten der FPÖ werden nach der Wahl dem in Mailand von @matteosalvinimi präsentierten Reformbündnis selbstverständlich gerne beitreten. #EUWahl pic.twitter.com/VS3ARYYdH6 — Harald Vilimsky🇦🇹 (@vilimsky) 2019. április 9.

Vilimsky Twitteren osztotta meg azt az angol nyelvű formanyomtatványt, amiben bejelenti, hogy az FPÖ csatlakozik a szövetséghez. Az irományból az is kiderül, hogy a csoport célja egyesíteni a hazafias és konzervatív erőket az Európai Parlamentben, valamint, hogy együtt küzdjenek egy biztonságosabb Európáért, védett határokkal, kevesebb bevándorlóval, és erősebb fellépéssel a terrorizmus és az eliszlámosodás ellen. A csoportnak tagja az Alternatíva Németország, és a Dán Emberek Pártja is