Romaellenes megmozdulás volt csütörtök este a Bulgária földrajzi középpontjának tekinthető, hatvanezres Gabrovóban, amit az váltott ki, hogy elterjedt, hogy egy roma férfi megütött egy boltost. Kilenc embert őrizetbe vettek, hárman megsérültek a tiltakozók és a rendőrök közötti összetűzésben.

Fotó: tech2.org Demonstráció Gabrovóban

Droncsev Tomiszlav miniszterelnök-helyettes, Gabrovo korábbi polgármestere a településre utazott, hogy nyugalomra szólítsa fel a helybelieket, de a tömeg kifütyülte. Az MTI híre szerint egyes roma családok azóta nem merik gyerekeiket iskolába engedni, féltve testi épségüket. Doncsev azt mondta, hogy évek óta érezhető etnikai feszültség a településen.

Az elmúlt időben a hatóságok utasítást adtak egyes, elhagyatott házak lerombolására, amelyeket a romák engedély nélkül használatba vettek. Bulgária hétmilliós lakosságának 5-9 százalékát teszi ki a cigányság, amely a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoport a balkáni országban.

Gabrovo egykoron virágzó logisztikai csomópont volt, amely a közép-bolgár régió kulturális központja is volt, három kőszínházzal, planetáriummal és állatkerttel. ma már azonban csak egy elszegényedett textilipari város, amelyet textilipari hagyományai miatt a bolgár Manchesternek is hívnak. A bolgárok hagyományosan óriási Manchester-szurkerek, amit az is erősített, hogy Dimatar Berbatov bolgár futballikon sokáig itt futballozott (48 gólt is rúgott az MU színeiben, de ma már egy "futottak még" albán csapatban futballozik.)

Marin Zdravkov Levidzovról az egyik legfanatikusabb szurkolóról dokumentumfilm is készült, ő ugyanis hivatalosan is megpróbálta felvenni a Manchester United családnevet.