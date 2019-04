Fukuyama: Orbánnak komoly problémái vannak a rendszerével

Orbán Viktornak komoly problémái vannak az illiberális demokráciának nevezett rendszerével

– a Hvg.hu lapszemléje szerint ezt mondta a spanyol El País napilapnak Francis Fukuyama filozófus, politikai gondolkodó. Ő írta még a kilencvenes évek elején az A történelem vége és az utolsó ember (eredeti angol nyelvű címén The End of History and the Last Man) című könyvét, amiben a kommunista rezsimek összeomlását követően azt állította: a történelmi haladás mint ideológiák közti harc tulajdonképpen véget ért, és a hidegháború időszaka, a berlini fal lebontása után a világban a liberális demokrácia uralmának kora következik, a politika és gazdasági liberalizmus elkerülhetetlen győzelmével.

Fukuyama az interjúban azt mondta, ami leginkább meglepi a világban, az Amerika, a brexit és az Egyesült Királyság helyzete. „Magyarország és Lengyelország mozgásai azonban nem lepnek meg” – állítja.

A mozgások alatt Fukuyama azt érti, hogy populista jobbratolódást lát, ami veszélyt jelent a liberális demokráciára. Általában véve ugyanis optimista, úgy véli, a liberális demokráciáknak nincs globális alternatívájuk. „Nem hiszem, hogy emberek tömegei akarnak olyan rezsimek alatt élni, mint ami Kínában van" – mondta.