Leköpni, megverni és vagdosni is lehetett az ohiói lelkészt a diákoknak

Az ohioi Jaddeus Dempsey részmunkaidős lelkész elnézést kért, amiért túl messzire ment, mikor Húsvét előtt a keresztre feszítést akarta szemléltetni a rábízott gyerekeknek -írja a CNN.

Az általános- és középiskolás gyerekek egy iskola utáni foglalkozáson vettek részt, amikor is a férfi azt mondta, hogy aki akarja mindenféle következmény nélkül leköpheti. Több gyerek élt is a lehetőséggel, voltak akik kétszer is sorba álltak. Aztán azt mondta, hogy arcon is lehet ütni, ezt is többen megtették. Végül elővett egy steak kést, és azt mondta, hogy ezzel meg lehet őt vágni. Erre már csak egy gyerek vállalkozott, aki megvágta a férfi a hátát. A bizarr hittanóráról a gyerekek felvételeket is készítettek és később meg is osztották őket. Ezen lehet hallani, ahogyan a férfi felszólítja a gyereket, hogy úgy vágja meg, hogy vérezzen.

Miután az esetről készült videók kikerültek az internetre, a közvélemény felháborodott. Egy 12 éves kislány például azt mondta, hogy nagyon kellemetlenül és furcsán érezte magát, de mivel egy felnőtt mondta neki, hogy ezt kell csinálnia, ezért megtette.

Justin Ross vezető lelkész a bocsánatkérő videójában azt mondta, hogy az igaz, hogy túl messze ment Dempsey, és nem volt helyénvaló, amit tett, de mégis egy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet, és hiába, hogy sokakat összezavart, bántott és ez a foglalkozás, és sokan találták gusztustalannak, ő azért értékeli a férfi szándékát. Dempsey a foglalkozás után ugyanis leült a gyerekekkel, és elmesélte, hogy Jézust ennél sokkal jobban megkínozták, mikor keresztre feszítették - mondta Ross az esetről.

Dempsey azt mondta, hogy nem tudott senki arról az egyháznál, hogy ilyen részletességgel kívánja feldolgozni a Húsvét témakörét, és elmondta, hogy senkit sem állt szándékában megbántani. "Az volt a célom, hogy megmutassam, hogy Jézus mennyire szeret mindenkit, és én mennyire szeretem őt" -mondta az eset kapcsán.