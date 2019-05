A botrány miatt mégsem megy New Yorkba a brazil elnök

Jair Bolsonaro brazil elnök lemondta tervezett New York-i látogatását, mert heves tiltakozást váltott ki, hogy a Brazil-Amerikai Kereskedelmi Kamara az idén neki ítélte oda az év embere díjat – írja az MTI.

Bolsonarónak még megválasztása előtt több rasszista, homofób és nőgyűlölő megnyilvánulása volt, emiatt New Yorkban

a szervezők nem találtak olyan helyszínt a gálavacsorának, amelynek tulajdonosa hajlandó lett volna biztosítani a helyet a rendezvényhez.

Visszautasító volt a természettudományi múzeum is. A kereskedelmi kamara több szponzora - mint a Delta Air Lines, a The Financial Times és a Bain and Co. - a héten megvonta támogatását az eseménytől.

Otavio Rego Barros tábornok, Bolsonaro szóvivője azt írta közleményében: az elnök a New York-i polgármesternek és különböző érdekcsoportoknak a szervezőkkel szembeni ellenállása és szándékos támadásai miatt lemondta a látogatást.