Napokon belül megszülethet a brexit-megállapodás

A brit konzervatívok vezetője, Ruth Davidson szerint napokon belül létrejöhet egy megállapodás a brexit ügyében, Matt Hancock egészségügyi miniszter pedig azt mondta, kompromisszumkész hangulat uralkodik a pártban - írja a Reuters.

Davidson közölte: a konzervatívok megsemmisítő veresége a részleges angliai helyhatósági választásokon igazi "fenékbe rúgásként" hatott. A politikus szerint épp ezért mindenképp megállapodásra kell jutni a brexitről még a májusi EP-választások előtt, mert ha nem, akkor a párt még nagyobb visszaesésre számíthat a szavazói körében.

Davidson újságíróknak szombaton azt mondta:

Van egy megállapodás, amire már a következő napokban sor kerülhet. És nagyon remélem, hogy tényleg el is jutunk addig a pontig."

Mindenesetre úgy tudni, a Konzervatív Pártban egyébként is jövő szerdát tűzték ki a megállapodás végső dátumának; ha addig nem kerül sor erre, utána várhatóan már nem is fog.

Azt a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn is megerősítette, hogy mindenkiben komoly elhatározás van arra, hogy végre megállapodás szülessen. Ugyanakkor ha a pártvezetők meg is tudnak egyezni, az még nem jelenti feltétlenül azt, hogy a parlament is rábólint majd.

Matt Hancock konzervatív egészségügy-miniszter szintén szombaton beszélt a tárgyalásokról. Ő a BBC-nek azt mondta, "Azt hiszem, mindannyian kompromisszumkész hangulatban vagyunk."