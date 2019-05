Erdővel telepít be egy osztrák futballstadiont egy svájci művész

Ausztria legnagyobb nyilvános művészeti installációját készíti Klagenfurtban Klaus Littmann bázeli művész, aki 300 fával fogja betelepíteni a Wörthersee stadiont - írja az MTI. A szeptember 9-től október 27-ig látható For Forest: the Unending attraction of Nature (Erdőért - a természet végtelen vonzereje) című művészi projektet Max Peintner osztrák képzőművész, építész rajza ihlette.

A természet végtelen vonzereje című rajzot Peintner 1970-ben készítette, a rajz egy stadiont ábrázol, ahol a nézők a pályán nem futballistákat, hanem sok-sok fát, szinte egy teljes erdőt néznek. Littmann 30 éve látta először a rajzot, és felvetette az osztrák művésznek, hogy a való életben rekonstruálja azt.

A klagenfurti Wörthersee stadiont a 2008-as futball Európa-bajnokságra építették, és azóta sporteseményeknek, koncerteknek, kulturális rendezvényeknek egyaránt helyet ad.

A projekt honlapján egy blogbejegyzésben számolnak be arról, hogyan is viszik oda a fákat.

Littmann egy Közép-Európa növényvilágát bemutató erdőt tervez felállítani 12-14 méter magas lombos és tűlevelű fákkal. A projekt kivitelezését Enzo Eneas neves tájépítész fogja felügyelni. A látogatók a lelátókról nézhetik meg majd az erdőt.

Az installációhoz szerveznek kiállításokat is a természetről a Karintiai Modern Művészetek Múzeumával és a Klagenfurti Állami Galériával közösen. A projekt lezárultával, a fákat elültetik a közeli köztereken.

Klaus Littmann több mint 80 művészeti projektet valósított már meg, olyan képzőművészekkel dolgozott együtt, mint Christo és felesége, Jeanne-Claude, Tony Cragg, Guillaume Bijl és Cesar.