Mi van akkor, ha anya az apa?

Március elején terjedt el a hír a sajtóban, hogy a texasi huszonnyolc éves Wyley Simpson transznemű férfiként (nőnek született, de különböző kezelésekkel részben férfivá váló ember) császármetszéssel gyereket szült. A férfi hét évvel ezelőtt kezdett el tesztoszteront kapni, meg is lepte a terhessége.

2017 nyarán az oregoni Trystan Reese dokumentálta saját terhességét az interneten. Bár kapta a hormonokat, semmit nem operáltatott át magán, így sikeresen kihordta a fiát.

Egy tanulmány szerint a legtöbb transznemű ember nem ragaszkodik ahhoz, hogy eltávolítsa a vele született elsődleges nemi szerveit, éppen ezért több transznemű férfi megelégszik a hormonterápiával és a mellek leoperálásával. A tesztoszteronnak köszönhetően a transznemű férfiak körülbelül öt százalékának annyira megnyúlik a csiklója, hogy az már jobbára péniszként szolgál. Az operáció, tehát egy műgonddal megkonstruált pénisz-procedúra drága, és esztétikailag is távol áll a tökéletestől, valamint nehéz vele a vizelés és a szexuális élet is, fennáll az elfertőződés veszélye, és ami a legfontosabb, nem visszafordítható állapot.

Ha viszont maradnak a női nemi szervek, a férfias külső ellenére megmarad a természetes teherbeesés lehetősége.

Aminek viszont van egy fontos pszichológiai aspektusa is: a transznemű férfi megválik női testétől azért, hogy férfiként éljen. A gyerek miatt viszont mégis vállalja azt, hogy olyat csinál, amit biológiailag csak egy női test tud: kihordani és megszülni egy gyereket. A szülésről a fentebb említett Wyley Simpson is azt mondta, csak terhes hasának eltűnése és a hormonkezelés folytatása után érezte igazán jól magát. És bár akar még gyerekeket, azokat már nem ő akarja megszülni.

Fotó: Kaci Sullivan / SWNS.com / Northfoto Wyley Simpson első gyerekével a nemváltó műtét előtt

Mik a lehetőségek?

Ha a nőnek született transznemű férfiak úgy döntenek, gyereket akarnak, több lehetőségük is van, ezeket a kaliforniai The Center of Excellence for Transgender Health sorolja:

megőrizhetik a petesejteket egy későbbi megtermékenyítésre, mielőtt még operációval eltávolítanák a méhet és a petefészket;

beültetéssel más hordja ki a gyereket;

ha pedig még nem távolították el a méhet és a petefészket, még a tesztoszteron-kezelés és a menstruáció abbamaradása ellenére sincs akadálya annak, hogy a transznemű férfi természetes úton essen teherbe, és ő maga hordja ki a gyereket.

A férfinak született transznemű nők pedig

spermájukkal természetes úton teherbe ejthetik partnerüket;

de a spermiumot is meg lehet őrizni későbbre lefagyasztással, ideális esetben még a hormonterápia előtt;

de az is előfordulhat, ha a transznemű nő szedi a hormonokat, lehet, hogy három-hat hónapra is le kell vele állnia, hogy elég spermiumot termeljen.

De most akkor anya az apa?

Igen és nem.

Igen, mert – szülés esetében az elsődleges nemi szerveitől eltekintve – a transznemű férfi hormonkezeléssel nézhet ki és élhet férfiként, és legálisan bejegyeztetheti magát férfinak.

És bár egy állam sem tiltja, hogy a transznemű ember gyereket nemzzen, a legtöbb országban nincs arra lehetőség, hogy a már jogilag férfiként élő transznemű férfi, aki saját maga természetes úton szült gyereket, annak anyakönyvi kivonatában apaként legyen bejegyezve.

Fotó: Kaci Sullivan / SWNS.com Kaci Sullivan azután lett terhes, hogy megkezdte a nemátalakító kezelést

A kétezres évek végén egy izraeli transznemű férfi megkezdte a hormonkezelését. 2017-ben aztán férfi partnerétől teherbe esett, és fiút szült. A Population and Immigration Authority (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) előbb elutasította, hogy mindkettejüket a gyerek szülőjeként jegyezzék be, majd minden értesítés nélkül a transznemű férfi nemét hivatalosan visszaváltoztatták nőire, bejegyezték őt a gyerek anyjaként, és azt mondták neki, ha újra legálisan férfira akarja azt változtatni, ahhoz megint engedélyt kell kapnia. Párját, a gyerek biológiai apját nem voltak hajlandók egyáltalán feltüntetni a gyerek papírjain. A szülők így a helyi Ítélőtáblához fordultak, és kérték,

mindkettejüket jegyezzék be hivatalosan a gyerek apjaként.

Ez nem teljesült teljesen. A gyerek biológiai apját végül feltüntették apaként a gyerek papírjain, és a transznemű férfi nemét is jogilag elismerték újra férfiként. És bár mindketten regisztrálva lettek a gyerek apjaként, az anyakönyvi kivonatban nem változtatták meg azt: a gyereket szülő transznemű férfi még mindig anyaként van bejegyezve. A páros viszont itt nem áll meg, tovább harcolnak azért, hogy mindketten apaként szerepeljenek abban, ezzel pedig a

gyereknek hivatalosan nem lenne anyja.

Ennek az ügynek a hatására Izrael főállamügyésze megtiltotta a Belügyminisztériumnak, hogy a gyereket szülő transznemű férfiak nemét visszaváltoztassák nőire.

Egy pár jelenleg Nagy-Britanniában azért küzd, hogy mindkettejüket apaként jegyezzék fel a gyerek anyakönyvi kivonatában. A transznemű férfi (biológiai anya) azt mondja, a magán- és családi életéhez való alapvető jogait akarja azzal érvényesíteni, hogy apaként jegyzik be, hiszen jogilag férfiként él. És törvény sem tiltja, hogy a nemváltoztatáson átesett férfi gyereket szüljön.

Fotó: Kaci Sullivan / SWNS.com / Northfoto

Más lesz a gyerek, ha transznemű a szülő?

úgy tűnik, NEM.

Erre jutott legalábbis az a kevés kutatás, ami a témában készült. Az American Society for Reproductive Medicine cikke szerint a kilencvenes években olyan amerikai gyerekeket vizsgáltak, akiknek legalább egyik szülője transznemű. Az eredmények szerint a gyerekek a nemi identitása vagy nemi szerepről való gondolkodása nem különbözik a heteroszexuális szülők gyerekeiétől, tehát nem változtatja meg őket az, hogy transznemű szülővel élnek.

Egy 2013-as francia kutatásban 42 olyan gyereket vizsgáltak meg, akik transznemű férfiak és feleségeik kapcsolatából származnak, és beültetéssel más hordta ki őket. Ebből arra jutottak, hogy ezek a gyerekek

egészségesek, rendben fejlődnek;

ragaszkodnak a szüleikhez;

és nem mutattak ki náluk nemi zavarra utaló jeleket.

A The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry álláspontja szerint nincs alapja annak, hogy a transznemű szülők rosszabbak lennének a gyereknevelésben vagy a szülő-gyerek kapcsolatokban a heteroszexuális szülőknél.

Akik tervezik a terhességet

A 2014-es Transznemű férfiak, akik teherbe estek című kutatásban negyvenegy transznemű férfit vizsgáltak meg (legtöbbjüket az Egyesült Államokból), és a terhességi tapasztalataikról kérdezték őket.

A texasi Wyley Simpson vajúdás közben

Néhány érdekesebb részlet:

körülbelül hat hónappal a tesztoszteronkezelés megkezdése után abbamarad a menstruáció;

17-en abbahagyták a tesztoszteron szedését azért, hogy teherbe essenek; nagyjából a felének sikerült is a következő fél évben teherbe esni;

28-an tervezték a terhességet;

29-en természetes módon szültek, 12-en császármetszéssel;

a császármetszéssel szülők 25 százaléka azért választotta ezt a megoldást, mert tartott a hüvelyi szüléstől, és taszította is;

gyakori volt köztük az elszigeteltség érzése, amikor azt gondolták, senki nem érti meg őket; néhányuknál szülés utáni depresszió is kialakult.

Mi a helyzet itthon?

Magyarországon nem ismert olyan eset, amikor jogilag már férfiként elismert transznemű férfi gyereket szült volna, mondja Dombos Tamás, a Háttér Társaság jogi ügyvivője. Szerinte az sem teljesen világos, hogy ebben az esetben itthon mi történne, mert erre nem vonatkozik jogszabályi rendelkezés.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény viszont arról szól, hogy

a gyerek anyakönyvében nem lehet megváltoztatni a szülő nemét és nevét.

Tehát ha a szülő úgy dönt, hogy a gyerek születése után nemet vált, akkor sem lehet megváltoztatni a születésénél bejegyzett adatokat. "Ez a rendelkezés 2012-ben került bele a magyar jogrendbe, vélhetően azért, mert konkrét eset kapcsán felmerült a dilemma. Ilyen esetben a szülő-gyermek közötti kapcsolatot a gyermek születési anyakönyvi kivonatával, és a szülő nem- és névváltoztatását igazoló okiratával együttesen lehet igazolni", mondja Dobos.

(Borítókép: a transznemű Racquelle Tramell és Liam Johnson egyéves kislányukkal a michigani Aspenben 2017. március 6-án. Fotó: JJ Fabre / Barcroft Images / Northfoto.)