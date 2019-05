Az elsők között hívják fel, ha meghalt az elnök

Ott állt George H. W. Bush koporsója mellett 2018 decemberében, ahogy egy évtizeddel korábban Gerald Ford és Ronald Reagan volt elnökök halottaskocsija mellett is. Eltemette Betty Ford és Nancy Reagan elnöki feleségeket. Kevesen tudják, hogy legalább húsz éve ugyanaz az ember áll az Egyesült Államok legfontosabb embereinek temetési ceremóniái mögött. Ő Robert M. Boetticher temetkezési vállalkozó.

Boetticher majdnem két évtizede intézi az állami temetéseket elnököknek, elnökjelölteknek, az elnök által kinevezett embereknek. Fontos megjegyezni, hogy ezek nem olyan események, mint az egyszerű embereknél.

A ceremóniák napokig tartanak, katonai, vallási és családi tradíciók mentén, és legtöbbször hatalmas nyilvánosság előtt.

Amikor egy amerikai elnök meghal, a katonaság négyezer embert mozgósít, van köztük olyan, aki fuvolán játszik, és olyan, aki a koporsót cipeli, írja a New York Times.

Éppen ezért minden nagyon precíz tervezést igényel. Herbert Hoover elnök 1964-es halála óta a temetések minden lépését dobpergésekhez és a Nap aktuális állásához igazítják, és többször elpróbálják.

Ronald Reagan temetése előtt például egy koporsót homokzsákokkal tömtek ki, hogy az azt cipelő katonák ugyanakkora súllyal próbáljanak, mint amikor majd a halott elnököt élesben kell vinniük.

Reagan a koporsóval körülbelül háromszáz kilót nyomott.

Boetticher feladatai között van a balzsamozás, a koporsók és a fejfák választékának megmutatása, a családi magánesemények megszervezése és maga az elföldelés is. „Egyetlen esélyed van csak arra, hogy mindezt jól csináld” – mondja ezekről. A nyomás valóban nagy, hiszen például

George H. W. Bush temetését 17,5 millió ember nézte a tévében,

az interneten pedig azóta is fent van. Az alábbi videón láthatja, ahogy Boetticher jobb kezét szívére helyezve várja, hogy a volt elnök koporsóját betegyék a fekete Cadillacbe.

Egyetem után jött az első ravatalozó

A kaliforniai, fiatal Robert Boetticher nagybátyja után rendező akart lenni, de hétvégente gyakran kiszökött a Santa Monica-i ravatalozó parkolójába, hogy az ott felsorakozó régi kocsikat végignézze. Egy középiskolai alkalmassági vizsga aztán el is döntötte a jövőjét: már annak az eredménye szerint is Robert temetkezési vállalkozóként állná meg a helyét.

Tizennyolc éves volt, amikor először találkozott holttesttel. Ekkoriban ugyanis egy olyan cégnél dolgozott, ami külső vállalkozóként segített be a ravatalozóknak, ha azokban épp nem volt hely. Az élménytől a fiatalnak hánynia kellett, de ettől kezdve mégsem volt megállás. Az egyetem és egy vietnámi körút után, amelyben katonákat balzsamozott,

feleségével együtt megvette az első ravatalozóját.

Ebben az időben halottkémként dolgozott, főképp hegymászó-balesetek áldozatait és fulladásos halálokat vizsgált.

1983-ban aztán elkezdett az egyik legnagyobb temetkezési szervezetnél, a Service Corporation Internationalnél dolgozni, aminek legalább kétezer temetője és ravatalozója van Észak-Amerikában. Később vezető lett a cég egyik leányvállalatánál.

Fotó: Wikipedia Robert Michael Boetticher

2002-ben jött a mindent megváltoztató telefonhívás Nancy Reagan bizalmas köréből: el kell kezdeni megtervezni férje temetését. Bár az akkor már régóta Alzheimer-kórral küzdő Ronald Reagan csak 2004-ben halt meg,

az elnökök temetéseit már évekkel haláluk előtt, gyakran beiktatásuk után elkezdik megszervezni.

Boetticher segített kiválasztani a családnak Reagan mahagónikoporsóját. Egy kaliforniai ravatalozóban egyike volt azoknak, akik bebalzsamozták a volt elnök testét, azért, hogy bírja a hosszú utat. A testet ugyanis előbb Washingtonba szállították, ahol volt egy állami gyászszertartás, majd visszavitték Kaliforniába, ahol eltemették. Ő kísérte a halottaskocsit is végső helyére, amit csak „nagyon megtisztelő” feladatként jellemzett. A temetkezési vállalkozó még arra is figyelt, hogy a gyászoló emberek virágai és koszorúi úgy legyenek elhegyezve, hogy a kamerák minél előnyösebben vehessék fel azokat.

A 31 évvel előre megtervezett temetés

Gerald Ford elnököt 2006 decemberében temették el,

temetését viszont már 1975-ben elkezdte megtervezni a Fehér Ház egyik munkatársa, amikor Ford még csak második éve ült az elnöki székben.

A többnaposra tervezett ceremóniára akkoriban éjszaka gyakoroltak a repülőtereken.

Nyolc perccel Ford halála után, 2006. december 26-án már csörgött is Boetticher telefonja. A gyászceremóniák végül hat napig tartottak. A férfi öt évvel később Betty Ford egykori first lady temetésében is segédkezett.

Szervezett ceremóniákat még például a 2018-ban meghalt John McCain szenátornak, ahogy Farrah Fawcett színésznőnek és a playmate Anna Nicole Smithnek is.

Nem számít, hogy ők az elnöki család vagy egy borbély az utca végéből, mind ugyanúgy reagálnak. Épp elveszítettek valakit, akit szerettek. És ebben a helyzetben én vagyok az, akiben megbíznak, hogy átsegíti őket a temetésen

– nyilatkozta Boetticher egy korábbi interjújában.

Azt nem árulta el, hogy a még élő öt amerikai elnök közül felkérte-e valaki arra, hogy szervezze meg az állami temetését.

