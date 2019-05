May lehetőséget ad az alsóháznak, hogy döntsön egy új népszavazásról

Theresa May brit kormányfő egy sor változtatást jelentett be a korábban többször is leszavazott megállapodásához, amikkel azt reméli, hogy megnyerhet magának munkáspárti képviselőket a június elejére tervezett újabb szavazásnál.

Többek között jogilag kötelezővé tenné a kormánynak, hogy alternatív megoldásokat találjon 2020-ig a kilépési megállapodásában számos képviselőnek elfogadhatatlan ír-északír tartalékmegoldás ügyében. Ezzel ugyanis határozatlan időre a vámunióban ragadhatnának a britek.

May emellett a brit munkavállalók jogait is a mostaninál jobban védené, és a környezetvédelemben sem akar semmilyen változást a brexit után.

Azt is megígérte, hogy az alsóházi képviselők szabhatnák meg a jövőbeli kapcsolatokról az EU-val folytatott tárgyalások menetét. Ehhez azt is hozzátette, hogy a képviselők megint szavazhatnának arról, hogy akarnak-e második népszavazást (ezt korábban már többször is elutasította a parlament).

A változtatásokkal a pontos szöveget a következő napokban hozzák valamikor nyilvánosságra. May a Sunday Timesnak írt cikkében azt ígérte vasárnap, hogy „új, merész" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor június elején újból szavazásra bocsátja a kilépési megállapodását.

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője akkor még azt mondta, hogy ő semmi olyat nem hallott előzetesen, ami alapvető újdonságokra utalna. A Munkáspárt pedig továbbra sem támogatta a megállapodást.

A Munkáspárt pénteken mondta fel a brexitügyi megállapodást, amiről a konzervatív párti kormánnyal áprilisban kezdett tárgyalásokat, amikkel May a parlamenti patthelyzetet próbálta feloldani. May kilépési megállapodását háromszor szavazták le, és a saját pártjából is sok képviselő szembefordult vele. Ezért próbált az ellenzékkel kiegyezni, amivel viszont még jobban magára haragította párton belüli ellenfeleit.

A brit EU-tagság az eredeti menetrend alapján március 29-én szűnt volna meg, de a brexit-megállapodás sorozatos alsóházi visszautasításai nyomán Theresa May kétszer is kezdeményezte a kilépés elhalasztását. Az április 10-én tartott soron kívüli EU-csúcs döntése alapján a jelenlegi haladék október 31-ig terjedhet, ennek feltétele azonban az, hogy Nagy-Britanniának részt kell vennie a jövő heti európai parlamenti választásokon. A brit EP-választást csütörtökön tartják.



A londoni miniszterelnöki hivatal kedd este bejelentette ugyanakkor, hogy a kormány június első teljes hetében az alsóház elé terjeszti a brexit-megállapodásban foglaltak törvénybe iktatását célzó tervezetet. A Downing Street szóvivője szerint ez alapvető fontosságú, ha az Egyesült Királyság még a július végén kezdődő nyári parlamenti szünet előtt ki akar lépni az Európai Unióból. May tervei szerint ugyanis az EP-választást ugyan megtartják, de a brit EP-képviselők már nem ülnének be az új Európai Parlamentbe. A brexit aktuális állásáról itt írtunk>>>