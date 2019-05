Fejbe szúrni a másikat 50 pont, mellkason késelni 30, gyomor 20 pont

A fiatalokból álló brit utcai bandák ponttáblázatot vezetnek a késsel és fegyverrel elkövetett erőszakra, az elkövetett brutalitásokról pedig Youtube- és Instagram-videókban rappelnek, írja a Sky News.

Maguk a bandaháborúk már régóta mennek, és a Youtube-videók sem újdonságok, tavaly áprilisban írtuk azt, hogy "A Sun bulvárlap éppen vasárnap szedte össze, hogy a bandák hogyan üzengetnek egymásnak rapszámokban a Youtube-on, és hány banda működik Londonban, ahol sokszor a betűből és számból álló irányítószámod is jelzi, hogy hová tartozol, és élethalál-harc megy például a Woodgrange E7 és a Breckton E6, vagy a croydoni (London egyik külvárosa) CRO és CR7 bandák között. És az is áldozattá válhat, akinek az egészről fogalma sincs, csak áttéved egyik utcából a másikba, vagy visszamegy a régi lakóhelyére a haverokat meglátogatni, írja az Independent".



Fotó: Woodgrange E7 / youtube Képernyőkép a már törölt Woodgrange E7 videóból

A Sky most azt írja, hogy a 17 éves Rhyhiem Bartont például tavaly májusban lőtték le dél-Londonban, a meggyilkolása előtt "a ponttáblázatról" rappelt egy 300 ezres megtekintéssel bíró videóban. Sayce Holmes-Lewis fiatalokat segítő mentorként dolgozik, ő volt Barton mentora is. Azt mondta a Sky Newsnak, hogy igen, van egy szó szerint vehető ponttáblázat, az emberek ezen számolják a támadásaikat.

"Ha fejen szúrsz valakit, vagy mellkason, akkor kapsz egy konkrét pontszámot, a brutalitástól függően változik a pont. A fiatalok valóságérzékelése teljesen torzult, ha erőszakról van szó. Azt hiszik, ez játék. Valakit kinyírni, az móka", nyilatkozta. Utána pedig a gyilkossággal rapvideókban büszkélkednek. "Órákkal a gyilkosság után már láttam a videókat Rhyhiem haláláról az Instagramon és Snapchaten. Hányingerkeltő volt, és teljesen kiborított", mondta.

A szolgáltatók pedig nem szedik le ezeket a videókat elég gyorsan ahhoz, hogy csak kevés emberhez juthassanak el. "Tudom, hogy a közösségi médián óriási a forgalom, de ezek a fiatalok olyan dolgok miatt halnak meg, amik a Youtube-on, Instagramon, Snapchaten mennek. Ennél többet kellene tenni".

A Sky News azt írja, a konkrét pontszámokat más forrásból sikerült megszerezniük, eszerint ha a fején sebzed meg a másikat az 50 pont, mellkas 30, gyomor 20, láb 10, kar 5 pont.

A bandaháborúk mostanra elhagyták London határait, múlt hónapban Ipswitchben ítéltek életfogytiglanra négy férfit, akik korábban szintén videóban rappeltek a város másik részén lakók megkéseléséért járó pontszámokról. "Szórd a pontokat, mint 23", volt a szöveg Michael Jordanre utalva, de volt olyan sor is, hogy "piszkosan csapatjuk, soha nem tisztán", ami pedig arra utal, hogy mindig van náluk drog, kés vagy fegyver. A videójuk 112 ezer megtekintést szedett össze.

A Sky beszélt egy másik szakemberrel is, aki bandaháborús előélet után most segítőként dolgozik. Chris Preddie azt mondta, a fiatalok Call Of Dutyval és egyéb hasonló lövöldözős játékkal játszanak, és ezt valósággá változtatják. "Így a valóság lesz egy játék, ahol pontokat kell szerezni az öléssel". Azt is mondta, hogy sok érintett csak 13-14 éves, mesét néznek és az anyjukat kérik, hogy vasalják ki az ingeiket.

A rendőrség a Skynak azt mondta, igyekeznek gyorsan leszedetni ezeket a videókat, január óta több mint 100 ilyet tettek elérhetetlenné.