Egy nap alatt hárman haltak meg az Everesten a tömeg miatt

24 óra alatt hárman haltak meg az Everesten csütörtökön. Az expedíciókat nem csak az újra feléledt szél veszélyezteti, hanem az is, hogy túlságosan sokan kezdték el a csúcsot támadni egyszerre. Összesen ezzel 15-re nőtt az idén tavasszal bekövetkezett halálesetek száma a hat 8000 méter feletti csúcson.

Idén csak kevés olyan napot regisztráltak, ami alkalmas a csúcstámadásra, viszont rekord mennyiségű engedélyt adtak ki, ami azt jelenti, hogy a 381 hegymászói engedély mellé kell legalább egy, de sokszor két serpát is számolni. Azaz összesen nagyjából 800 emberrel lehet kalkulálni, ami a szakértők szerint irreálisan sok, és veszélyes, főleg ha elől lassan haladnak. Állítólag vannak olyan időszakok, amikor a mászás és a leereszkedés összesen 20 órán keresztül is tarthat, ami a szakértők szerint túlságosan sok ilyen körülmények között.

Hogy hogyan is néz ki a dugó az Everesten, az ezen a képen is jól látszik, és egészen megdöbbentő, hogy valóban akkora a tömeg, ami talán még a Kékesen is idegesítő lenne, de a világ csúcsán szemmel láthatóan nagyon veszélyes.