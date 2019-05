Egyszerre mindenki sajnálni kezdte Theresa Mayt

Nagyon sajnálom Theresát, igazán kedvelem őt

- jelentette ki Donald Trump elnök, aki Japánba utazott Washingtonból, de a Fehér Házban előtte mondott pár empatikus szót a ma lemondott brit kormányfőről, akivel korábban elég sok vitája volt. "Egy derék asszony. Nagyon keményen dolgozott, nagyon erős. Úgy döntött, tesz valamit, ami egyeseket meglepett, másokat nem. Az országa javáért. De azért én nagyon kedvelem. Igazából két hét múlva találkozunk."

A kissé zavaros monológ utolsó mondata arra a kínos tényre utal, hogy Trump feleségével együtt hivatalos államfői látogatást tesz az Egyesült Királyságban június 3-án. Trump régóta vágyott erre a hagyományosan nagy pompával kísért háromnapos vendégeskedésre, de korábban az elnök népszerűtlensége és a várható tiltakozáshullám miatt ezt elhalasztották. Az államfői látogatásról természetesen még May lemondása előtt született döntés, de most úgy alakult, hogy Trump kénytelen lesz az ügyvezető kormányfőként még legalább egy hónapig a helyén maradó Theresa May-jel tárgyalni - noha elég nyilvánvaló, hogy a "béna kacsa" May már semmilyen érdemi döntést nem hozhat.

A brexit körüli patthelyzetbe belebukó kormányfőt nemcsak Trump biztosította az együttérzéséről, hanem szinte minden vezető európai politikus.

"A bizottság elnöke rendkívül kedvelte May-t, és nagyra értékelte a közösen végzett munkát, ahogy korábban is mondta, Theresa May egy bátor asszony, akit nagyra becsül" - üzente Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a szóvivőjén keresztül. Macron francia elnök ugyancsak May bátorságát dicsérte, Angela Merkel azt mondta, megérti a döntését, és "mindig jó volt vele együtt dolgozni", Manfred Weber néppárti csúcsjelölt szerint May "egy stabil megoldásért és egy életképes egyezségért küzdött", Sebastian Kurz osztrák kancellár pedig azt mondta, a brit kormányfő elvhű és erős akaratú politikus volt, aki súlyos bizonytalanságok közepette kormányozta az országát.

Természetesen egy bukott kormányfő udvarias elbúcsúztatása része az európai országok között szokásos diplomáciai protokollnak, de a nyilatkozatok mindegyike üzenet is egyben - burkoltan vagy nyíltan - Theresa May utódjának: az Európai Uniótól semmivel sem remélhet több engedményt, mint az elődje, akit személyesen ugyan nagyra tartottak, de sajnos többet kínálni a maguk részéről a kilépési tárgyalások során nem tudtak neki.