Elfogták az Iszlám Állam jemeni vezetőjét

Szaúdi és jemeni különleges erők elfogták az Iszlám Állam terrorszervezet jemeni ágának vezetőjét, jelentette be a jemeni kormányt támogató szaúdi koalíció.

Abu Oszama al-Muhadzsírt még június elején fogták el a dzsihadista csoport más tagjaival, köztük fő pénzügyi vezetőjével együtt, de ezt csak most hozták nyilvánosságra. A közleményből az is kiderült, hogy egy megfigyelt házban kapták el a férfit. Az IS-tagok mellett három nő és három gyerek is volt az épületben a rajtaütéskor, írja az AFP.

Jemenben 2014 augusztusa óta polgárháború dúl az Irán támogatását élvező húszi síita lázadók, valamint a Szaúd-Arábia és egyéb arab országok által 2015 óta támogatott, a nemzetközileg elismert jemeni elnökhöz - a Rijádban tartózkodó Abed Rabbó Manszúr Hádihoz - hű erők között. Egy ENSZ jelentés szerint 12 percenként meghal egy gyerek, mert az alultápláltság miatt nem tud megküzdeni a betegségekkel.