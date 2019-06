Egy napja Londonban vesztegelnek a Wizz Air budapesti járatának utasai

Több olvasónk is jelezte, hogy a Wizz Air kedd esti London-Budapest járatának utasai továbbra is a londoni Gatwick repülőtéren vesztegelnek, lassan egy napja nem tudnak hazajutni.

A járatnak menetrend szerint kedd este 20:25-kor kellett volna indulnia, azonban technikai okok miatt ez nem történt meg. Olvasónk beszámolója szerint közel három órát töltöttek az utasok a gépen, majd mindenkit leszállítottak, és azt az információt kapták, hogy a technikai hibát nem sikerült elhárítani.

"A check-in pultokhoz tereltek mindenkit, ahol a gépen elhangzottak alapján elvileg hotelelhelyezést kellett volna kapnunk. Kb. 250 ember állt be a check in-pult előtti sorba, ahol először 1 majd 3 ember intézte a vouchereket. Másfel órás sorban állás után kiderült, hogy még nem hotel elhelyezést biztosítanak, csupán 7 font értékű vouchert kapunk ételre. A sor végén állók ezt a vouchert éjjel háromnegyed 3-kor kapták még, addig egy pohár vizet sem biztosított senki. Az első turnus a hotelbe hajnali 1-kor indult el, majd 2 körül bejelentették, hogy nincs több szabad hotel a közelben, keresnek tovább, de valószínűleg 1 órán belül elérhető távolságon belül nem fognak tudni szállást biztosítani, de az is kérdéses, hogy ezt mikor. Azok, akik a sor végén álltak (köztük kisgyerekek) hajnali fél háromig semmilyen információt nem kaptak, majd közel 3 órás sorban állás után közölték, hogy nekik már nincs hotel és lehet, hogy nem is lesz"

- írta.

Egy másik olvasónk - akinek az édesanyja van az utasok között - szerint akinek nem jutott szállás, az a reptéren éjszakázott, a többieket reggel fél tízkor szállították vissza a Gatwickre, de azóta sem oldódott meg a helyzet, még mindig a reptéren várnak.

Korábban ugyan azt az információt kapták, hogy a járat délben végre elindulhat, ezt azonban elhalasztották. Többen is arra panaszkodtak, hogy a Wizz Air nem igazán kommunikál az ott rekedtekkel, aztán este hét előtt nem sokkal közölték az utasokkal, hogy Budapestről küldenek értük egy gépet.

A társaság délután az Utazómajomnak küldött egy közleményt a kialakult helyzetről, ebben még szerda délutáni indulást ígértek:

Június 25-én a Wizz Air W6 2222-es számú, London Gatwickből Budapestre közlekedő járatán rövid idővel a felszállás előtt nem tervezett karbantartást kellett végrehajtani. Miután a mérnökök meggyőződtek róla, hogy az egyik alkatrész cserére szorul, a járat indulását a következő napra, június 26-ára halasztottuk. A Wizz Air üzletpolitikájával és az EU szabályozásával összhangban munkatársaink tájékoztatták jogaikról az utasokat, frissítő italokat és élelmiszert biztosítottak számukra, illetve választhattak, hogy átfoglaljuk őket egy másik járatra, megtérítjük nekik a viteldíjat, vagy jóváírjuk WIZZ számlájukon a viteldíj 120 százalékát. Azoknak az utasoknak, akiknek az elérhető szállodai szobák hiánya miatt nem tudtunk szállást biztosítani, vagy akik nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel, a Wizz Air megtéríti a felmerült és a wizzair.com honlapon bejelentett költségeit. A repülőgép karbantartása jelenleg is zajlik, és a légitársaság minden tőle telhetőt megtesz, hogy elindítsa a járatot, amint a műszaki szakemberek zöld utat adnak a felszállásra. Az indulás szerda délután várható. A Wizz Air őszintén elnézést kér a hosszú késés okozat kényelmetlenségért, de az utasok, a személyzet és a repülőgépek biztonsága továbbra is a legfontosabb légitársaságunk számára.