Franciaországban kiadták a vörös riasztást, Spanyolországban erdőtüzek pusztítanak

Franciaország történetében először adta ki a legmagasabb, vörös riasztást a helyi meteorológiai szolgálat a közelgő hőhullám miatt.

A hatóságok figyelmeztették a lakosságot, hogy akár halált is okozhat, ha valaki a napon végez intenzív fizikai tevékenységet - idézi a 444 a hatóságok közleményét.

A riasztás Marseille, Avignon, Montpellier és Nimes városára és a négy környező megyére vonatkozik.

Közben a BBC beszámolója szerint tűzoltók százai küzdenek Spanyolországban, ahol a 40 fok fölé emelkedett nappali hőmérséklet ideje alatt a régió elmúlt 20 évének legsúlyosabb, és leggyorsabban terjedő erdőtüzei pusztítanak. Legalább 6,5 ezer hektárnyi terület érintett a tüzekben La Torre de l’Espanyolnál, ami mintegy 80 kilométerre található Tarragonától.

260 firefighters battled the natural elements as they tried to put out a wildifre in Catalonia. https://t.co/JdP9hMfzRu pic.twitter.com/nJWQzBpgI9