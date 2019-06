Mi van, ha a német kancellár egész testében remegni kezd?

Emberileg teljesen megérthető, ha egy politikus egy nyilvános eseményen megszédül, enyhe rosszullét fogja, vagy mint az utóbbi időben Angela Merkellel két alkalommal is megtörtént, remegőgörcs fogja el. A német kancellár egészségi állapota azonban politikai kérdés is, mégiscsak a világ egyik vezető hatalmának élén áll.

Aztán biztos lépésekkel elindult

Angela Merkel június 18-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta Berlinben. Azon a napon szokatlan kánikula volt a német fővárosban. A hivatalos fogadás alkalmával a két politikus a tűző napon állt. A ceremónia közben Merkel egyszer csak egész testében remegni kezdett: remegtek a lábai, a kezei. A karját hol felemelte, hol leengedte, láthatóan nem szédült el, de arckifejezése alapján őt is meglepte a roham. A kancellár a furcsa tünetek ellenére igyekezett uralkodni magán. Végighallgatta mindkét ország himnuszát, majd mintha mi sem történ volna, az ukrán elnök felé fordult, és biztos léptekkel elindultak.

Az esemény utáni sajtótájékoztatón rákérdeztek a kancellárnál a történtekre. Ő annyit mondott: kánikula volt, és túl keveset ivott. Megivott hát néhány pohár vizet, és most már minden a legnagyobb rendben van.

Igen, ez mindenkivel előfordul. Az esetet flottul kezelte a kancellár, körülbelül úgy, hogy szóra sem érdemes az egész. Így is lett volna, ha kilenc nappal később nem történik meg ugyanaz. Berlinben addigra elmúlt a kánikula, lehűlt az idő, és a kancellár ezúttal nem a tűző napon, hanem egy légkondicionált teremben állt a Bellevue palotában, miközben Frank-Walter Steinmeier német államfő beszélt.

A saját kezét fogta és nem kért vizet

Ismét egész testében elkezdett remegni. Erre már láthatóan felkészült a kancellár, és kontrollálta a helyzetet. Karjait összefogva próbálta csillapítani a remegést: finoman rángatózó jobb karját a bal kezével igyekezett fixen tartani. Tanácstalan arccal ki is nézett munkatársára, aki egy pohár vizet nyújtott oda neki, de Merkel végül nem kért vizet. Az eset után a kormányszóvivő ugyanazt mondta, mint Merkel 9 nappal korábban: minden rendben van, a kancellár jól van, megivott néhány pohár vizet, és hamarosan indul Japánba a G20-as csúcsra.

Ez az újabb eset már az amúgy ilyen ügyekben visszafogott német sajtó figyelmét is felkeltette. Akárhogy is, egy vezető politikus egészségi állapota nem magánügy. Merkel gyengesége az egész kormány, sőt Németország gyengesége is lehet. A német helyettes kormányszóvivő ezért pénteken ismét kiállt, és azt mondta: Merkel aktív és egészséges.

Végzi a munkáját és megtartja valamennyi tervezett programját.

Nem bír leállni

A német kancellárra a legutóbbi remegőgörcs után 11 órányi repülés, hét órás időeltolódás, Trumppal, Putyinnal, Macronnal leszervezett kemény tárgyalások vártak. Aztán újabb 11 óra repülés vissza, újabb 7 órás időeltolódás, és vasárnap már egy fontos EU-s megbeszélésen kell részt vennie.

Merkel 30 éve aktív politikus, 14 éve Németország kancellárja. Hihetetlen munkabírásáról ismert, szellemileg és fizikailag is kifejezetten jó kondícióban volt eddig. Télen síelni jár férjével, nyáron általában túrázik a németországi hegyekben. Valószínűleg kevés közember tudja elképzelni azt, milyen terhelés alatt kell dolgoznia egy vezető politikusnak, hogyan osztják be az idejét percről percre, hogyan kell mindig és minden helyzetben csúcsformában lennie. Merkel hiperaktivitásáról számos történet kering.

Ellenzéki politikus korában miután egy delegáció tagjaként átrepülték az Atlanti-óceánt Washingtonba, nem értette, hogy egy kollégája miért akar aludni menni, miért nem akar velük maradni a hotel bárjában. Egy kampányturnén még éjfél után is újabb és újabb beszélgetésekkel és újabb üveg vörösborokkal traktálta kíséretét, hogy aztán másnap olyan programon vegyenek részt, ami egy embernek egy hétre is elég lett volna. Merkel híres arról is, hogy a nagy csúcstalálkozókon képes hajnalig folytatni a tárgyalásokat a legkisebb részlet tisztázásáig.

Kimerültség, hidegrázás, neurológiai betegség?

Most lehet arról olvasni, hogy hasonló remegések már 2014-ben és 2017-ben is elfogták őt, de komolyabb betegségéről eddig nem lehetett hallani. A Bild című bulvárlap orvosokat kérdezett meg arról, mire utalhatnak ezek a furcsa görcsök. Meglepő módon voltak olyanok, akik névvel is vállalták a kancellár kétes értékű távdiagnosztikáját. Nézzük a lehetséges variációkat:

A két videó alapján a remegés csak állás közben fogja el a kancellárt. Az egyik orvos szerint elképzelhető az ortosztatikus tremor nevű kórkép, amely elsősorban az alsó végtagokon jelenik meg, a felső végtagokat kevésbé érinti. Ez a gyors remegés állás közben jelentkezik, fekvés vagy ülés közben nem jellemző, és járáskor megszűnik. Ritkán jár eleséssel, elinduláskor az első vagy első két lépes lehet bizonytalan, de után a járás normális. Ezeknek a tüneteknek az oka nem egészen tisztázott. Hosszabb ideig tartó állás közben léphet fel vérkeringési zavar hatására, de az agytörzs hibás működése is okozhatja.

Egy másik orvos szerint nem neurológiai eredetű betegségről van szó, inkább hidegrázásra utalnak a tünetek, amelyeket például egy vesemedence gyulladás okozhat. Az orvos szerint ugyanakkor ennek ellentmond, hogy Merkel nem tűnik kimerültnek vagy levertnek, ami gyulladásos, lázas betegségre utalhat.

A Parkinson-kor esélye kicsi. Merkel remegései gyorsak és hevesek, ami a Parkinson-kórnál nem jellemző, ott nem remegnek ennyire a végtagok.

Elképzelhető az is, hogy a remegést valamilyen gyógyszer mellékhatása okozza.

Egy harmadik orvos szerint számtalan egyéb oka lehet az ilyen remegéseknek: kiszáradás, a vércukorszint esése, kimerültség, komolyabb esetben cukorbetegség vagy szklerózis multiplex.

Ha egészsége is engedi

Új megvilágításba kerülnek most azok a mondatok, amelyeket Angela Merkel tavaly decemberben mondott, miután megelőzve esetleges lemondatását, maga jelentette be távozását a CDU-elnöki posztról. Akkor azt mondta: 2021-ig szeretné kitölteni negyedik kancellári ciklusát, ha egészsége is engedi.

A dolog politikai jelentősége abban van, hogy Merkel idő előtti távozása régóta lebeg a levegőben. Ha ez megtörténne, az nagyon komoly politikai átrendeződést hozhat a német politikában és a világpolitikában is. A legnagyobb probléma az, hogy a Merkel által időben kiválasztott utód, a CDU elnökévé választott Annegret Kramp-Karrenbauer eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ebben a cikkünkben részletesen írtunk arról, hogy egy esetleges kormányválság bőven végződhet Merkellel, de nélküle is, erre több szcenárió van. Most egy új szempont is bekerül a lehetséges variációk közé: mi van, ha a politikusnak egészségi okokból kell távoznia?

