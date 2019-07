Lemondott a gyanúsan vagyonos horvát miniszter

Kuscevic a jobboldali kormányzó párt, a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) politikai titkári tisztségéről is lemondott. Andrej Plenkovic horvát kormányfő mindkét lemondást elfogadta. A miniszterelnök a sajtónak úgy nyilatkozott: a média nyomása miatt úgy döntött, elfogadja a miniszter lemondását, mert a botrány ártott a kormány megítélésének és Kuscevicnek is. Hozzátette: a politikus parlamenti képviselőként folytatja munkáját.

Kuscevic szerint alaptalanok az ellene irányuló támadások, de nem akart a kormány terhére lenni. Kuscevic nem az első miniszter a kabinetben, akit botrányok lengenek körül. Ugyanakkor a múlt héten a kisebbik koalíciós partner, a liberális Horvát Néppárt (HNS) ultimátumot adott a miniszterelnöknek: vagy a közigazgatási miniszter vagy ők távoznak a kormányból. Sajtóhírek szerint amennyiben a kormányfő nem engedett volna a nyomásnak, azzal "aláírta volna" az előre hozott parlamenti választásokat.

A lapok magas rangú HDZ-s vezetőkre hivatkozva arról is cikkeztek, hogy Plenkovic átalakítja kormányát: meneszti ugyan miniszterét, de egyúttal koalíciós partnerétől is megválik. Az Index horvát hírportál először arról számolt be, hogy Kuscevicnek több olyan ingatlanja is van, amelynek törvényes eredetére nem tud magyarázatot adni. A sajtó kiderítette, hogy a miniszter, amikor Brac szigetének elöljárója volt, több mezőgazdasági földterületet is megvásárolt, majd később építési területté nyilvánította, és többszörös áron adott túl rajta, jelentős haszonra téve szert.

A HNS üdvözölte a kormányfő döntését. Közleményében azt írta: az a személy, aki politikai befolyását saját hasznára fordítja, nem tölthet be közhivatalt. "Számunkra a HNS-ben ez erkölcsi kérdés és politikai felelősség. Amennyiben a büntetőjogi felelősség kérdése is felvetődik, azt a már az illetékes hatóság hatásköre" - hangsúlyozták.